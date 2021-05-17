「華人在美歷史應入教科書」 李金枝走訪社團求支持

李金枝16日走訪華埠多個社團。（記者和釗宇／攝影）

競選市議會第一選區市議員的參選人李金枝(Gigi Li)，16日拜訪紐約 伍胥山公所、紐約黃氏宗親會和美國福建同鄉會等多個華埠 社團；她表示，如果當選將聽取社區意見，幫助社區發聲，並強調反對市府的城區監獄計畫、支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)以及打擊亞裔仇恨犯罪。

李金枝16日拜訪紐約伍胥山公所、紐約黃氏宗親會。（記者和釗宇／攝影）

伍胥山公所主席伍自立、黃氏宗親會美東總長黃宗達等感謝李金枝過往為華人 社區做出的貢獻，表示華人應當積極發聲、踴躍參政，並預祝李金枝成功當選。

李金枝則表示，自己從小在社團裡長大，父親和祖父都是紐約李氏總分所會員，時常參加社團活動，對社團非常了解；她保證如果當選，「會傾聽社區意見、服務社區；現在市議會只有兩名華人議員，我們需要更多華人發聲。」

李金枝表示，反對市府的城區監獄計畫、支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)以及打擊亞裔仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）

李金枝說，她反對市府的城區監獄計畫以及在華埠新建監獄，支持保留SHSAT；同時，她將呼籲州府和州議會調整保釋金改革，確保仇恨犯罪嫌疑人不會太快被釋放；她還計畫與五分局、七分局合作，打擊針對亞裔的仇恨犯罪；此外，她也將建議把華人在美歷史加入教科書，讓下一代知道亞裔對美國的貢獻。

福建同鄉會的陳學端則表示，李金枝熟悉社區事務和選民需求，競選政綱和主張符合少數族裔和弱勢群體的利益；他希望李金枝當選之後認真履行承諾，維護華裔尊嚴和利益。

李金枝還對怡東樓的前景表達看法；她說，疫情導致怡東樓生意蕭條，但怡東樓是華埠社區的重要地標、對福建社團也非常重要，但怡東樓為市府所有，如果當選將敦促市府採取措施，助小商家回流。