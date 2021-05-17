「華人在美歷史應入教科書」 李金枝走訪社團求支持
競選市議會第一選區市議員的參選人李金枝(Gigi Li)，16日拜訪紐約伍胥山公所、紐約黃氏宗親會和美國福建同鄉會等多個華埠社團；她表示，如果當選將聽取社區意見，幫助社區發聲，並強調反對市府的城區監獄計畫、支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)以及打擊亞裔仇恨犯罪。
伍胥山公所主席伍自立、黃氏宗親會美東總長黃宗達等感謝李金枝過往為華人社區做出的貢獻，表示華人應當積極發聲、踴躍參政，並預祝李金枝成功當選。
李金枝則表示，自己從小在社團裡長大，父親和祖父都是紐約李氏總分所會員，時常參加社團活動，對社團非常了解；她保證如果當選，「會傾聽社區意見、服務社區；現在市議會只有兩名華人議員，我們需要更多華人發聲。」
李金枝說，她反對市府的城區監獄計畫以及在華埠新建監獄，支持保留SHSAT；同時，她將呼籲州府和州議會調整保釋金改革，確保仇恨犯罪嫌疑人不會太快被釋放；她還計畫與五分局、七分局合作，打擊針對亞裔的仇恨犯罪；此外，她也將建議把華人在美歷史加入教科書，讓下一代知道亞裔對美國的貢獻。
福建同鄉會的陳學端則表示，李金枝熟悉社區事務和選民需求，競選政綱和主張符合少數族裔和弱勢群體的利益；他希望李金枝當選之後認真履行承諾，維護華裔尊嚴和利益。
李金枝還對怡東樓的前景表達看法；她說，疫情導致怡東樓生意蕭條，但怡東樓是華埠社區的重要地標、對福建社團也非常重要，但怡東樓為市府所有，如果當選將敦促市府採取措施，助小商家回流。
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劉林劍虹拜會社團 反華埠監獄挺SHSAT
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