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葛謨性騷案 州檢：4受害人收傳票將作證

記者洪群超╱紐約報導
州長葛謨深陷性騷擾醜聞，州府奧伯尼的一個廣告牌上，展示著要求他辭職的海報。(路透)
州長葛謨深陷性騷擾醜聞，州府奧伯尼的一個廣告牌上，展示著要求他辭職的海報。(路透)

調查紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾案的州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室已向八位實名站出控訴的女性中的四位發出宣誓作證的傳票，此舉顯示州檢對此案的查辦力度已顯著加大；而15日公布的一份合約也顯示，州眾議會就彈劾葛謨案聘用了第三方律所，以時薪600元聘請律師參與彈劾調查。

葛謨目前被九名目前或前女下屬指控性騷擾，除了一位迄今保持匿名外，另外八人全都是實名舉報；而根據這些女性的指控，葛謨不僅有言語騷擾，甚至在辦公室內伸手進襯衣摸胸等性侵動作；目前幾乎所有紐約州民主黨重量級民代都要求葛謨辭職下台。

不過，葛謨至今否認所有指控，表示自己沒有做錯什麼，重申自己或許有過「讓女性感到不適」，但不能算作性騷擾，並一再強調不會辭職。

針對此案，州檢察長詹樂霞成立獨立調查小組，並已對包括葛謨的幕僚長在內的高級幕僚及州府高層官員發出傳票，傳令配合調查取證；而近期八名實名舉報的女性中，四人確認已收到州檢的作證傳票，將在本月內至州檢宣誓作證。

其中第二位站出指控葛謨性騷擾的25歲前助理班奈特(Charlotte Bennett)15日通過推特表示，收到兩周後去州檢作證的傳票，「我期待這一天」；她此前已與調查人員進行超過四小時的問話取證，並向調查小組提供超過24名她認為目擊了葛謨性騷擾行為的證人名單。

除了州檢調查外，葛謨還面對州眾議會提出的彈劾調查；州眾議會15日公布與第三方律所簽訂的合約，聘請參與調查的律師時薪為600元，目前簽約律所已有四名律師參與調查。

根據州眾議會15日公開的合約，這份在4月20日和21日與律所「Davis Polk & Wardwell」所簽的合同總額約25萬元；其中寫明將付給參與葛謨彈劾調查的律師600元的時薪，律師助理的時薪則為250元。該所目前已安排四名律師參與調查，工作包括查閱相關文件及訪談證人等。

但有參與該調查的州眾議員認為，25萬元預算只夠聘用這些律師全職參與彈劾調查不到三周。

葛謨 性騷 彈劾

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