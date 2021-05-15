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自認了解華人文化背景 猶太裔民事法院參選人爭取華社選票

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙民事法院猶太裔參選人芬克爾斯汀(中)14日到班森賀華社拜票。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙民事法院猶太裔參選人芬克爾斯汀(中)14日到班森賀華社拜票。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)民事法院(Civil Court)猶太裔參選人芬克爾斯汀(Charles Finkelstein)14日拜訪班森賀華社，他說在曼哈頓華埠法院兩年檢察官的經歷，讓他深入了解華人的文化背景，承諾會一直友善、公平審視每一起案件，希望獲得華人支持。

從事法律工作30年的民事律師芬克爾斯汀出生於波羅園(Borough Park)，從葉史瓦大學(Yeshiva University)畢業後，又到佩斯大學法學院(Pace University)就讀；曾在布碌崙法院擔任重罪案地區助理檢察官，之後調到曼哈頓法院擔任特別毒品部門地區助理檢察官。

因布碌崙民事法院一名法官即將退休，騰出的位子目前有三人競選；他表示，該法院處理罰款最高達2萬5000元的民事訴訟案，也可能接手刑事案件。

他認為自身的優勢是從小家裡開雜貨店，有機會接觸到各種不同文化背景的民眾，對其他族裔也有所了解；他還提到在曼哈頓華埠法院工作期間，儘管戴著猶太人標誌性的小帽子基帕(kippah)走在路上，不僅沒有感覺到華人不友善目光，還和不少當地人打成一片。

熟悉移民文化背景的法官，在案件審理上能起到關鍵作用，芬克爾斯汀說很多民眾出庭時，對法律程序不熟悉，面對法律人員感到害怕；過去他經常和翻譯官合作，處理華人有關案件，懂得如何掌控氛圍。

芬克爾斯汀表示，對當事人有耐性和保持善意，是他一貫的態度，法官一天可能要審理十多起案件，但對每個案件當事者而言，都希望自己的案件得到關注，他很明白這一點，承諾當選後會讓每個案件都得到公平審理。

華人 布碌崙 曼哈頓

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