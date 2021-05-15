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市議員參選人黃敏儀訪世報 承諾服務社區

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀(左三)14日拜訪世界日報，盼望能為當地民眾發聲；右一為世界日報副總編輯魏碧洲、左二為公共事務處處長黎冠中。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀(左三)14日拜訪世界日報，盼望能為當地民眾發聲；右一為世界日報副總編輯魏碧洲、左二為公共事務處處長黎冠中。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選定於6月12日舉行，市議會第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)14日拜訪世界日報，她表示自己的成長經歷、專業與在各級政府服務的經驗，最能團結選區內不同領域的民眾，呼籲華裔民眾積極投票，選出代表他們聲音的民選官員。

黃敏儀表示，她七歲與父母移民來美，就讀於公立22小學、189初中和法拉盛高中，畢業於紐約市立大學亨特學院，後在哥倫比亞大學取得法律學位；她說，自己深知教育對亞裔新移民的重要性，堅決反對廢除特殊高中入學考試，批評市府假藉多元化之名，犧牲亞裔學生的權益，呼籲建立更多特殊高中。

對於小商業，黃敏儀表示，疫情重創法拉盛的經濟，她反對市府強行在緬街設立公車專用道，以及過度向商家罰款等，讓小商家生存困難；她說，若當選，將加強市府宣導各類新規的力度，對初犯者以警告代替罰款，提供更多中文與韓文的翻譯服務，幫助小商家共度難關。

近期仇恨亞裔犯罪頻發，黃敏儀說，她在疫情後，多次組織相關抗議活動，並在社群媒體發聲，呼籲民眾重視預防仇恨亞裔犯罪；她反對削減警局經費，並承諾若當選將與聯邦與州級民選官員共同推動修法，改變仇恨犯罪難起訴的問題。

黃敏儀表示，今年初選首次採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，選民可按照自己的喜好對至多五名參選人排序；她說，自己日前已多次舉辦講座，向民眾介紹投票新制，她呼籲選民積極投票，選出代表他們聲音的民選官員。

過去15年中，黃敏儀曾在州眾議員、兩屆市主計長辦公室工作，目前擔任國會眾議員孟昭文特別助理，熟悉各級政府的運作；她期盼能成為第20選區的首位女性亞裔市議員，為當地民眾發聲。

亞裔 投票 法拉盛

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