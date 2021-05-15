金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權

金吉恩(講話者)指控斯靜格曾在20年前對其性騷，劉醇逸(左二)到場力挺。(記者牟蘭／攝影)

指控紐約市 長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)性騷 擾的金吉恩(Jean Kim，音譯)，14日前往法拉盛向亞裔 社區說出她的遭遇；她表示，根據紐約州法，該案訴訟期已過，無法向斯靜格提出刑事訴訟，但她期盼通過自己發聲，鼓勵更多相似經歷的亞裔女性發聲，向性騷擾說不。

金吉恩14日針對斯靜格性騷擾的指控前往法拉盛開記者會，州參議員劉醇逸、市議員第20選區的參選人楊愛倫(Ellen Young)、黃敏儀(Sandra Ung)與崔容準(John Choe)及朴潤鎔與金吉恩的未婚夫及代表律師都到場聲援。

金吉恩的未婚夫(講話者)到場支持金吉恩指控斯靜格。(記者牟蘭／攝影)

金吉恩說，斯靜格20年前參選市公益維護人時，她加入其團隊擔任實習生，民主黨黨內初選前一晚，斯靜格突然在房中強吻她的嘴唇，並撫摸她的大腿，一度把手伸進她的內褲，但她及時脫身。

金吉恩回憶，斯靜格事後並未收手，只警告她不要說出兩人間發生的事情，甚至稱能幫她成為首位亞裔地區領袖，一次出行時，再次把手放在金吉恩的大腿上；她說，當時因擔憂她的政治前途，選擇沉默，但當她看到斯靜格要求深陷性騷的州長葛謨下台時，終於發聲要求對方為過去的行為負責。

由於時隔20年，金吉恩的代表律師派絲特(Patricia Pastor)說，這起案件的訴訟期已過，當事人無法提出刑事指控，她們日前向州檢察長辦公室投訴，尚未收到任何回覆。

即使如此，金吉恩表示，她希望說出自己的故事，讓更多有相似經歷的亞裔女性願意發聲，維護自己的權益，「我母親曾告訴我，沒人在乎亞裔和女性，而我剛好是一名亞裔女性，但我還是要說出來，也鼓勵其他女性指控那些性騷者」。

金吉恩(講話者)指控斯靜格曾在20年前對其性騷，崔容準(左一起)、楊愛倫、劉醇逸與黃敏儀(右二)到場力挺。(記者牟蘭／攝影)

對此劉醇逸表示，當他聽到這起事件後，以他對金吉恩的了解，相信她的所有指控；他批評斯靜格雙重標準，一方面要求葛謨下台，另一方面卻否認自己的性騷擾指控，他要求對方立即辭職，給受害人一個交代，「這件事情上，我們永遠站在金吉恩的一邊」。