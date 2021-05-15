我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權

記者牟蘭／紐約報導
金吉恩(講話者)指控斯靜格曾在20年前對其性騷，劉醇逸(左二)到場力挺。(記者牟蘭／攝影)
金吉恩(講話者)指控斯靜格曾在20年前對其性騷，劉醇逸(左二)到場力挺。(記者牟蘭／攝影)

指控紐約市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)性騷擾的金吉恩(Jean Kim，音譯)，14日前往法拉盛向亞裔社區說出她的遭遇；她表示，根據紐約州法，該案訴訟期已過，無法向斯靜格提出刑事訴訟，但她期盼通過自己發聲，鼓勵更多相似經歷的亞裔女性發聲，向性騷擾說不。

金吉恩14日針對斯靜格性騷擾的指控前往法拉盛開記者會，州參議員劉醇逸、市議員第20選區的參選人楊愛倫(Ellen Young)、黃敏儀(Sandra Ung)與崔容準(John Choe)及朴潤鎔與金吉恩的未婚夫及代表律師都到場聲援。

金吉恩的未婚夫(講話者)到場支持金吉恩指控斯靜格。(記者牟蘭／攝影)
金吉恩的未婚夫(講話者)到場支持金吉恩指控斯靜格。(記者牟蘭／攝影)

金吉恩說，斯靜格20年前參選市公益維護人時，她加入其團隊擔任實習生，民主黨黨內初選前一晚，斯靜格突然在房中強吻她的嘴唇，並撫摸她的大腿，一度把手伸進她的內褲，但她及時脫身。

金吉恩回憶，斯靜格事後並未收手，只警告她不要說出兩人間發生的事情，甚至稱能幫她成為首位亞裔地區領袖，一次出行時，再次把手放在金吉恩的大腿上；她說，當時因擔憂她的政治前途，選擇沉默，但當她看到斯靜格要求深陷性騷的州長葛謨下台時，終於發聲要求對方為過去的行為負責。

由於時隔20年，金吉恩的代表律師派絲特(Patricia Pastor)說，這起案件的訴訟期已過，當事人無法提出刑事指控，她們日前向州檢察長辦公室投訴，尚未收到任何回覆。

即使如此，金吉恩表示，她希望說出自己的故事，讓更多有相似經歷的亞裔女性願意發聲，維護自己的權益，「我母親曾告訴我，沒人在乎亞裔和女性，而我剛好是一名亞裔女性，但我還是要說出來，也鼓勵其他女性指控那些性騷者」。

金吉恩(講話者)指控斯靜格曾在20年前對其性騷，崔容準(左一起)、楊愛倫、劉醇逸...
金吉恩(講話者)指控斯靜格曾在20年前對其性騷，崔容準(左一起)、楊愛倫、劉醇逸與黃敏儀(右二)到場力挺。(記者牟蘭／攝影)

對此劉醇逸表示，當他聽到這起事件後，以他對金吉恩的了解，相信她的所有指控；他批評斯靜格雙重標準，一方面要求葛謨下台，另一方面卻否認自己的性騷擾指控，他要求對方立即辭職，給受害人一個交代，「這件事情上，我們永遠站在金吉恩的一邊」。

亞裔 性騷 紐約市

上一則

自認了解華人文化背景 猶太裔民事法院參選人爭取華社選票

下一則

華埠金豐重生 新址選定

延伸閱讀

首場電視辯論 楊安澤、亞當斯挺警察

首場電視辯論 楊安澤、亞當斯挺警察
「讓女性感到不適」 葛謨：不算性騷擾

「讓女性感到不適」 葛謨：不算性騷擾
劉醇逸、劉林劍虹、霍曼走訪華埠 聆聽小商家聲音

劉醇逸、劉林劍虹、霍曼走訪華埠 聆聽小商家聲音
金吉恩正式投訴性騷擾 斯靜格：歡迎調查

金吉恩正式投訴性騷擾 斯靜格：歡迎調查
背書斯靜格 多組織個人撤回…十餘女官員聲援他

背書斯靜格 多組織個人撤回…十餘女官員聲援他

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定