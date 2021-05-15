「讓各族裔都被聽見」祖尼加華社拜票

布碌崙日落公園第38選區市議員的墨西哥籍參選人祖尼加(前排左四)，14日在8大道與多名華裔社區人士會面。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 第38選區市議員的墨西哥籍參選人祖尼加(Cesar Zuniga)，14日在8大道與多名華裔社區人士會面，發表政見尋求支持；祖尼加表示，希望所有族裔的聲音都能被聽見，不再有人被排擠在外，若當選將採取方案，通過頻繁的社區溝通來解決問題。

祖尼加當天與十多名華人 在翠園酒家見面，先向眾人介紹自己，他說小時因移民政策曾與父母分離，明白移民家庭 的各種不容易；他認為自己和華人有共同價值觀，對於生活有嚮往和期盼，非常希望獲得華社支持。

祖尼加活躍於日落公園社區，是當地第七社區委員會主席，他表示不管是該職還是當選市議員，最主要目標是將社區各族裔聯繫起來；「好的領導人會傾聽民眾的聲音」，他表示遇到任何問題會邀大家坐下來商談，了解民眾的需求及關心的事，再尋找解決方案。

對於社區當下最應受到關注的議題，祖尼加提到小商業經濟復甦，認為仍有機會可以帶動當地經濟，但仍需社區配合商議；他也說社區治安欠佳是另個愈來愈嚴重的問題，也非常擔心華人安危，要解決問題就涉及警務改革，表示這些是他當選後會優先關注的部分。

另外，社區整潔問題也要關注，他表示過去社區領導人未將足夠資源帶入社區，現在是時候做出改變，獲得經費和資源來改善社區面貌。

日落公園第38選區市議員的競爭激烈，還有一名華裔參選人林煜，因華人身分受到華社支持；祖尼加為此表示，並不會說服華人一定要將票投給自己，但希望可成為民眾的第二選擇，他此前也承諾過，當選必定會聘請亞裔員工專門處理亞裔社區事務。