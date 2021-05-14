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參選檢察官 溫塔莉訪華埠：仇恨犯罪零容忍

記者洪群超／紐約報導
溫塔莉(前排左五)在莫虎(前左六)陪同下拜訪三江慈善公所。（記者洪群超/攝影）
溫塔莉(前排左五)在莫虎(前左六)陪同下拜訪三江慈善公所。（記者洪群超/攝影）

競選曼哈頓地區檢察官的溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)13日到訪曼哈頓華埠，表示自己成長於移民家庭，也了解遭遇仇恨攻擊的痛苦，對亞裔社區的經歷感同身受，若當選對仇恨犯罪一定零容忍，確保從重從快地起訴、嚴懲不貸，保證每個人都能受到法律保護。

影音來源：記者洪群超

溫塔莉當日和背書支持她參選的前紐約市警總局副局長莫虎一起到訪美東紐約三江慈善公所，受到元老傅先清、陳志飛，副主席包榮剛及公所會員歡迎；紐約中華公所主席于金山、龍岡親義公所元老張德江及趙羨明、紐約開平同鄉會主席鄧學源、紐約緬甸聯誼會主席蘇煥光、華埠商改區執行總監陳作舟等出席。

45歲的溫塔莉是出生在伊朗的猶太人，四歲時因伊朗伊斯蘭革命而舉家逃亡美國；她說，成長在新移民家庭，讓她深知移民的不易和艱辛，以及公平、正義司法環境對安寧生活的意義，如若當選，一定會確保每個人不論身分，都公平受到法律保護。

溫塔莉也說，作為猶太人，她非常理解被迫害、歧視和遭遇仇恨攻擊的痛苦，因此面對如今此起彼伏的仇恨亞裔犯罪，她與亞裔社區感同身受，「仇恨犯罪在任何地方都沒有立足之地，紐約更要在反擊仇恨犯罪上作為典範。」她表示，若當選曼哈頓地區檢察官，對仇恨犯罪一定零容忍，確保從重從快地起訴。

曾作為曼哈頓地檢首位亞裔助理檢察官的莫虎則說，此次該職位民主黨初選有多達八名參選人，他選擇支持溫塔莉的理由很簡單，「她是唯一一個新移民出身，了解移民需求」，能以同理心來保護移民社區，同時她的學歷和能力也出眾，必能勝任此重要職位。

溫塔莉此前任布碌崙地區檢察官辦公室顧問，也曾在聯邦司法部、紐約東區聯邦檢察官辦公室任職；如果當選，她將是首位女性和新移民出身的曼哈頓地區檢察官。

移民家庭 紐約市 曼哈頓

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