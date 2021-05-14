參選檢察官 溫塔莉訪華埠：仇恨犯罪零容忍

溫塔莉(前排左五)在莫虎(前左六)陪同下拜訪三江慈善公所。（記者洪群超/攝影）

競選曼哈頓 地區檢察官的溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)13日到訪曼哈頓華埠，表示自己成長於移民家庭 ，也了解遭遇仇恨攻擊的痛苦，對亞裔社區的經歷感同身受，若當選對仇恨犯罪一定零容忍，確保從重從快地起訴、嚴懲不貸，保證每個人都能受到法律保護。

影音來源：記者洪群超

溫塔莉當日和背書支持她參選的前紐約市 警總局副局長莫虎一起到訪美東紐約三江慈善公所，受到元老傅先清、陳志飛，副主席包榮剛及公所會員歡迎；紐約中華公所主席于金山、龍岡親義公所元老張德江及趙羨明、紐約開平同鄉會主席鄧學源、紐約緬甸聯誼會主席蘇煥光、華埠商改區執行總監陳作舟等出席。

45歲的溫塔莉是出生在伊朗的猶太人，四歲時因伊朗伊斯蘭革命而舉家逃亡美國；她說，成長在新移民家庭，讓她深知移民的不易和艱辛，以及公平、正義司法環境對安寧生活的意義，如若當選，一定會確保每個人不論身分，都公平受到法律保護。

溫塔莉也說，作為猶太人，她非常理解被迫害、歧視和遭遇仇恨攻擊的痛苦，因此面對如今此起彼伏的仇恨亞裔犯罪，她與亞裔社區感同身受，「仇恨犯罪在任何地方都沒有立足之地，紐約更要在反擊仇恨犯罪上作為典範。」她表示，若當選曼哈頓地區檢察官，對仇恨犯罪一定零容忍，確保從重從快地起訴。

曾作為曼哈頓地檢首位亞裔助理檢察官的莫虎則說，此次該職位民主黨初選有多達八名參選人，他選擇支持溫塔莉的理由很簡單，「她是唯一一個新移民出身，了解移民需求」，能以同理心來保護移民社區，同時她的學歷和能力也出眾，必能勝任此重要職位。

溫塔莉此前任布碌崙地區檢察官辦公室顧問，也曾在聯邦司法部、紐約東區聯邦檢察官辦公室任職；如果當選，她將是首位女性和新移民出身的曼哈頓地區檢察官。