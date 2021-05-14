「讓女性感到不適」 葛謨：不算性騷擾

葛謨說，「讓她感到不適」並不能算性騷擾。（州長辦公室提供）

目前遭到性騷 擾等多重醜聞調查的州長葛謨 (Andrew Cuomo)，13日再次作出回應，重申他沒做錯什麼，還說「讓她感到不適」並不能算性騷擾；然而指控葛謨性騷擾的女性之一指出，葛謨此一定義與他自己簽署的反性騷擾法案不符。

葛謨被指控性騷擾多名女性，目前正接受州檢察長辦公室調查；他此前曾道歉，表示沒有想到他的行為會「讓女性感到不適」，但他也多次表示自己什麼都沒做錯；當被問到這兩種表態是否矛盾時，葛謨說，「如果我只是讓你感到不適，這就不算性騷擾；我從沒說過我認為不合適的話，也從沒想過讓人們感到不適；當然你也可能聽到其他的說法和解釋，我也尊重，但讓人感到不適，並不是性騷擾。」

指控葛謨性騷擾的女性班奈特(Charlotte Bennett)對葛謨的表態感到憤怒，她通過推特表示，「當葛謨向我求歡的時候，他就犯法了；這很簡單，問題在於他的行為，而不是我的感受；他違反了他自己簽署的法律，道歉和否認是沒有用的。」

葛謨2019年曾簽署有關加強防範職場性騷擾的法案，規定「性騷擾還包括任何不受歡迎的言語和肢體行為、與性別相關的貶低性表態或性別歧視言論，這些言論和行為的發出者帶有主觀性和攻擊性，進而引起對方感到不適或侮辱、影響對方的工作業績。」

同時，葛謨重申從未向任何人表示對州檢察長調查沒有信心，但他依然堅稱自己什麼也沒做錯；不過，他曾在3日的記者會上暗示，懷疑調查的公正，稱「我不是讓人們去信任什麼，每個人會得出自己的結論。」

他說，等到調查結束，就能說出自己的看法；「紐約 人是聰明的，他們知道什麼時候只能聽到一面之詞；我這邊的故事和真相與許多人所認為的完全不同，現在我還不能講。」