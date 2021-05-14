劉醇逸、劉林劍虹、霍曼走訪華埠 聆聽小商家聲音

劉醇逸(右二)、霍曼(左二)和劉林劍虹(左一)，13日造訪華埠小商家，聆聽社區意見。(記者顏嘉瑩/攝影)

州參議員劉醇逸、第一選區市議員參選人劉林劍虹，以及參選曼哈頓區長的現任州參議員霍曼(Brad Hoylman)，13日在曼哈頓華埠 走訪小商家，聆聽社區聲音；劉林劍虹表示，在新冠肺炎疫情 下，協助華埠社區及小商家復甦，需要多方經驗與合作，才能協助這個城市盡快回歸正常。

當天三人沿著擺也街(Bayard St.)往勿街(Mott St.)走，沿途與小商家業者對話，在尋求支持的同時，也聆聽業者的意見及困難。

劉林劍虹說，她在九一一事件之前就開始幫助小商家申請政府紓困貸款；她表示，如今華埠社區在疫情重創下，需要團結才能幫助社區回歸正常，「這不僅需要有社區經驗，還需要其他相關經驗，而我在私人企業、非營利機構和政界等都有經驗，能夠從多角度幫這個城市復甦。」

霍曼則說，亞裔社區先是受到疫情衝擊，如今又有仇恨犯罪，他將與劉林劍虹和劉醇逸合作，與社區站在一起，為小商家提供紓困計畫。

由於曼哈頓區長對於社區建設擁有一定的話語權，對於城區監獄 ，霍曼說自己支持監獄改革，但反對在華埠建監獄；「華埠社區經歷太多，再在這裡興建如此大規模的監獄等於是『污辱』，我們需要更多公眾的意見參與。」

劉醇逸表示，劉林劍虹年輕時就在華埠服務，而他在州參議會與霍曼共事多年，相信兩人將充分合作，為華埠提供需要的協助。