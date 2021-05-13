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布碌崙房價中位數僅10萬？ 2紐約市長參選人淪笑柄

記者黃伊奕／紐約報導
市長參選人多諾萬猜測布碌崙房屋銷售中位數僅為10萬元，被選民嘲笑。(路透)
市長參選人多諾萬猜測布碌崙房屋銷售中位數僅為10萬元，被選民嘲笑。(路透)

兩名民主黨籍市長參選人多諾萬(Shaun Donovan)和麥奎雷(Ray McGuire)日前接受採訪時，被問到布碌崙(布魯克林)房價中位數時，紛紛給出不過10萬元的價格，遭到民眾嘲笑，稱兩人是「與社會脫節的紐約精英」。

而華裔楊安澤則是唯一給出準確答案的市長參選人，他說「我擅長數學，這就像猜一個中位數，中位數包括任何大小的房屋，所以通常低於大部分實際上看到的房屋，因此我想到的數字是90萬元。」

市長參選人麥奎雷也猜測布碌崙房屋銷售中位數僅為8萬至9萬元，同樣離實際數據相差甚...
市長參選人麥奎雷也猜測布碌崙房屋銷售中位數僅為8萬至9萬元，同樣離實際數據相差甚遠。(取自競選網站)

「紐約時報」編輯Mara Gay日前採訪市長參選人時，提出布碌崙房屋銷售中位數的問題；聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬猜測僅10萬元，而花旗銀行(Citigroup)前高官麥奎雷給出的答案為8萬到9萬。

事實上布碌崙房屋銷售價格中位數約為90萬元左右。

亞當斯(Eric Adams)作為布碌崙(布魯克林)區長給出的數字也與實際情況相差甚遠，為55萬元；非營利組織高官莫拉萊斯(Dianne Morales)也給出類似數字50萬元。

前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)猜的是180萬元，她稱這是她居住的Ditmas公園附近房屋近期出售的價格。

另外幾名參選人給出的價格較接近真實數據，居住在布碌崙公園坡的前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)說，「我不知道準確的數字，我很久沒有買過房，但我猜測大約80萬元」；居住在曼哈頓的紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)給出的答案是100萬元。

相關提問視頻被網友瘋傳，尤其是多諾萬和麥奎雷給出的答案因相差甚遠遭到砲轟，笑稱兩人是與真實社會脫節的紐約精英。

紐約市 布碌崙 布魯克林

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