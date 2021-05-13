我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

以巴衝突挺以遭抨 楊安澤道歉

記者顏嘉瑩／紐約報導
楊安澤日前針對巴以衝突，在推特上發文支持以色列而遭到抨擊。(記者顏嘉瑩／攝影)
楊安澤日前針對巴以衝突，在推特上發文支持以色列而遭到抨擊。(記者顏嘉瑩／攝影)

巴勒斯坦和以色列自齋月以來在耶路撒冷發生的軍事衝突愈演愈烈，日前紐約市長參選人楊安澤在推特上發文表示支持以色列，但卻受到民主黨和自家員工抨擊，表示的他的推文「可恥」；楊安澤12日再發推特道歉，表示自己的上一條推文「未加描述雙方遭遇的痛苦和折磨」。

楊安澤在10日發表推文，表示自己和以色列的人民站在一起，譴責哈瑪斯(Hamas)組織成員，推文中還說，「紐約市民將永遠與那些面臨恐怖主義卻堅持不懈的以色列兄弟姐妹站在一起。」

楊安澤12日在推文上發文道歉。(截自楊安澤推特)
楊安澤12日在推文上發文道歉。(截自楊安澤推特)

該則推文引發不少人抨擊，甚至在社群媒體上還有名為「楊安澤支持種族屠殺」(YangSupportsGenocide)的主題標籤(hashtag)，同時民主黨內也對他的推文表達不滿。

紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)就批評楊安澤的推文，指責他對在以色列發動的空襲中喪生的巴勒斯坦人民和兒童不聞不問，還有人認為楊安澤的推文「可恥」、「憤世嫉俗」和「沒有靈魂」；楊安澤的競選團隊中，也有員工對他的言論表示「失望」。

面對外界抨擊，楊安12日發表推文道歉，推文中表示，上一條推文「未加描述雙方遭遇的痛苦和折磨」；他說：「許多人對我最近針對巴以衝突中，造成雙方許多無辜市民及孩童喪生的相關推文感到沮喪，他們認為我在處理具有悠久而複雜悲劇歷史的衝突時，過度簡單化，當然，這是正確的。」

推文中還說：「我為每個在衝突中喪生的巴勒斯坦和以色列生命哀悼，痛苦、傷痛、暴力和死亡傷害我們所有人，支持某一方不代表就是忽視另一方遭遇的痛苦與傷痛，所有人都希望能在和平中生活。」

推文說：「我與全世界的所有人一同祈禱，這樣的衝突和現況能以和平、最無痛苦的方式盡快解決」；楊安澤並感謝那些針對此前推文做出批評的人，「繼續相信人性。」

楊安澤 以色列 紐約市

上一則

禁餐飲業提供塑膠吸管 紐約市議會消委會通過

下一則

布碌崙房價中位數僅10萬？ 2紐約市長參選人淪笑柄

延伸閱讀

9月返校 楊安澤促提具體計畫… 「市長目前仍是空話」

9月返校 楊安澤促提具體計畫… 「市長目前仍是空話」
競選紐約市長 楊安澤獲孟昭文背書「能提升亞裔的能見度」

競選紐約市長 楊安澤獲孟昭文背書「能提升亞裔的能見度」
時報廣場槍擊案 楊安澤、亞當斯等呼籲增加市警預算

時報廣場槍擊案 楊安澤、亞當斯等呼籲增加市警預算
紐約華人總商會為楊安澤募款 同時支持亞當斯

紐約華人總商會為楊安澤募款 同時支持亞當斯
亞當斯最新民調 首度超過楊安澤

亞當斯最新民調 首度超過楊安澤

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體