以巴衝突挺以遭抨 楊安澤道歉

楊安澤日前針對巴以衝突，在推特上發文支持以色列而遭到抨擊。(記者顏嘉瑩／攝影)

巴勒斯坦和以色列 自齋月以來在耶路撒冷發生的軍事衝突愈演愈烈，日前紐約市 長參選人楊安澤 在推特上發文表示支持以色列，但卻受到民主黨和自家員工抨擊，表示的他的推文「可恥」；楊安澤12日再發推特道歉，表示自己的上一條推文「未加描述雙方遭遇的痛苦和折磨」。

楊安澤在10日發表推文，表示自己和以色列的人民站在一起，譴責哈瑪斯(Hamas)組織成員，推文中還說，「紐約市民將永遠與那些面臨恐怖主義卻堅持不懈的以色列兄弟姐妹站在一起。」

楊安澤12日在推文上發文道歉。(截自楊安澤推特)

該則推文引發不少人抨擊，甚至在社群媒體上還有名為「楊安澤支持種族屠殺」(YangSupportsGenocide)的主題標籤(hashtag)，同時民主黨內也對他的推文表達不滿。

紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)就批評楊安澤的推文，指責他對在以色列發動的空襲中喪生的巴勒斯坦人民和兒童不聞不問，還有人認為楊安澤的推文「可恥」、「憤世嫉俗」和「沒有靈魂」；楊安澤的競選團隊中，也有員工對他的言論表示「失望」。

面對外界抨擊，楊安12日發表推文道歉，推文中表示，上一條推文「未加描述雙方遭遇的痛苦和折磨」；他說：「許多人對我最近針對巴以衝突中，造成雙方許多無辜市民及孩童喪生的相關推文感到沮喪，他們認為我在處理具有悠久而複雜悲劇歷史的衝突時，過度簡單化，當然，這是正確的。」

推文中還說：「我為每個在衝突中喪生的巴勒斯坦和以色列生命哀悼，痛苦、傷痛、暴力和死亡傷害我們所有人，支持某一方不代表就是忽視另一方遭遇的痛苦與傷痛，所有人都希望能在和平中生活。」

推文說：「我與全世界的所有人一同祈禱，這樣的衝突和現況能以和平、最無痛苦的方式盡快解決」；楊安澤並感謝那些針對此前推文做出批評的人，「繼續相信人性。」