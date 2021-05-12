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曼哈頓檢察官參選人 溫塔莉訪福建同鄉會

記者顏嘉瑩／紐約報導
溫塔莉(左四)承諾將會把維護移民權益和打擊仇恨犯罪、嚴格執法放在首位。圖左二起為顧雅明、鄭思祺、溫塔莉和莫虎。(記者顏嘉瑩/攝影)
溫塔莉(左四)承諾將會把維護移民權益和打擊仇恨犯罪、嚴格執法放在首位。圖左二起為顧雅明、鄭思祺、溫塔莉和莫虎。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選曼哈頓地區檢察官的溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)，11日在市議員顧雅明、前市警總局副局長莫虎的陪同下，拜訪美國福建同鄉會，獲得該會背書；同樣身為新移民的溫塔莉表示，她將會把維護移民權益和打擊仇恨犯罪、嚴格執法放在首位，讓市民不論身處在哪裡，都能感到安全。

四歲跟著母親從伊朗逃亡到美國的溫塔莉表示，自己深知亞裔如今在美的處境以及內心的恐懼，讚賞福建社區體現了移民來美打拚、落地生根的偉大，「隨著更多新移民來到紐約，福建同鄉會不應該成為社區少數的服務機構，政府也應該要提供新移民更多服務。」

溫塔莉說，不論移民身分為何，任何人都應該享有公平、正義的司法對待，而想要擁有安逸的環境，公共安全為首要；她承諾要維護移民權益和打擊仇恨犯罪、嚴格執法，確保每一宗仇恨犯罪都會被調查和起訴。

顧雅明表示，如今針對亞裔的仇恨犯罪，讓市民都不敢出門，「包括我自己也會害怕」，而在紐約市試圖從新冠肺炎疫情的打擊中復甦，維持公共安全是必要條件，「我知道溫塔莉一定會嚴格執法，讓犯罪者得到應得的懲罰，維護司法正義。」

莫虎說，同樣身為新移民，溫塔莉能夠體會華社的遭遇及面臨的困境，相信她若當選，將能為移民提供需要的司法保護。

福建同鄉會鄭思祺則希望會員能夠積極參與選民登記並投票、提高投票率，增加華人在主流社會的能見度。

溫塔莉此前曾任布碌崙地區檢察官辦公室顧問，也曾在聯邦司法部、紐約東區聯邦檢察官辦公室任職，若順利當選，將成為首位女性和新移民出身的曼哈頓地區檢察官。

移民 仇恨犯罪 紐約市

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