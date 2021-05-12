福清同鄉會背書黃敏儀 盼增華人話語權

王傳厚(右四)11日與多位代表宣布美國福清同鄉會11日背書黃敏儀(中)參選第20選區市議員。 (記者牟蘭／攝影)

美國福清同鄉會11日在會所宣布背書市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，會長王傳厚說，他自30多年前來美打拚，白手起家，目睹幫派紛爭、槍案頻發，疫情 爆發後，如今仇恨亞裔犯罪又四起，店員數次遭到辱罵，也只能忍氣吞聲；他盼望黃敏儀當選後，提高華人 話語權，改善紐約市 治安。

在華人聚集地法拉盛經營多家超市的王傳厚說，疫情後他的店員遭到部分人士仇恨言論的侮辱，但因從事服務業，許多人都選擇忍氣吞聲；讓他更無奈的是，疫情重創社區經濟，但市府罔顧民意、實施緬街公車專用道計畫，導致當地生意再次受到負面影響。

王傳厚表示，正因這些原因，他與同鄉會多位代表當日背書黃敏儀，稱讚對方長年在國會眾議員孟昭文辦公室工作，熟悉社區事務，多次公開力挺小商家、長者與工薪階級，且有法律的教育背景，因此決定為她背書，期盼她當選後為華人爭取話語權，改善紐約市的治安。

黃敏儀表示，身為律師，她了解仇恨犯罪定罪困難，「除非檢方掌握強有力的證據，否則嫌犯難以被定罪指控」；她說，許多華裔居民不諳英文，即使聽到對方辱罵仇恨言論，也不了解其中含義，造成警方與檢方取證困難。

若當選，黃敏儀說，她將致力改變現有的法律，要求警局及其他市府部門增加中文翻譯，她的辦公室也會成為民眾與市府溝通的橋樑，為當地民眾解決問題；美國福清同鄉會名譽會長陳孝忠、永久名譽會長陳友雲與秘書長林波等也出席會議表示支持。