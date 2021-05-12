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陳海靈訪法拉盛社安隊 感謝義工

記者朱蕾／紐約報導
陳海靈(右三)拜訪PCF社區治安隊，感謝志願者為社區安全貢獻時間和精力，右四為范廣強。(記者朱蕾/攝影)
陳海靈(右三)拜訪PCF社區治安隊，感謝志願者為社區安全貢獻時間和精力，右四為范廣強。(記者朱蕾/攝影)

皇后區法拉盛市議員參選人陳海靈11日拜訪法拉盛的繁榮社區基金會(PCF)社區治安隊，他感謝社安隊志願者們為了社區和民眾的安全貢獻時間和精力，同時呼籲政府和警方為民間的巡邏組織提供更多支持。

陳海靈表示，他此次拜訪社安隊的主要目的是想了解社安隊的運作情況，以及面臨的困難和需求；「像PCF社安隊這樣的民間巡邏組織，積極輔助和協助警方和政府維護社區治安，我希望政府能夠重視這些團體並提供實質的支持，從而發揮更大作用。」

陳海靈還表示，法拉盛的華裔居民比例很高，但轄區市警109分局卻沒有足夠多的華裔警員，「若我當選市議員，會提倡警務經費的使用更有效率；為移民較多的社區增加雙語警員，有助與社區溝通；推動更多亞裔警員進入領導層」。

針對打擊仇恨犯罪，陳海靈說，對這類報案要做到有案必查、追查到底，並公布結果；還要從教育、社區服務、改善民生等方面著手，以徹底解決仇恨和歧視問題。

PCF社區治安隊會長范廣強表示，該社安隊的志願者隊伍正在逐漸擴大，仍需要更多人的加入和社區的幫助，「我們把確保巡邏隊員的安全放在首位，團隊中有約十名輔警，經驗豐富；巡邏的路線也都會報備警局，巡邏時可隨時與警局聯繫。」

有意加入社安隊的民眾請致電(917)378-6513。

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