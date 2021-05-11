競選紐約市長 楊安澤獲孟昭文背書「能提升亞裔的能見度」

孟昭文(右)背書楊安澤(中)，左為盧艾玲。(記者朱蕾/攝影)

國會眾議員孟昭文 10日在皇后區法拉盛，宣布背書楊安澤 (Andrew Yang)競選紐約市 長，並擔任楊安澤競選委員會共同主席，這是楊安澤此次競選至今獲得的最高級別亞裔民代背書；當日孟昭文還陪同楊安澤夫婦走訪法拉盛，拜訪選民和商家，了解他們的需要。

楊安澤10日中午在妻子盧艾玲(Evelyn Yang)的陪同下，到訪法拉盛，並且接受孟昭文背書；孟昭文表示，「今天在我成長、居住和代表的皇后區，我很高興支持楊安澤競選紐約市長，作為去年參選總統的有力競爭者，楊安澤是傑出的領導人，他勤奮、聰明，富有同情心；紐約市的疫情後重啟之路面臨著巨大挑戰，楊安澤正是能夠確保我們從疫情重創中恢復並高速前進的市長人選。我期待著與他合作，使紐約市成為更好的生活、工作之地。」

楊安澤和孟昭文拜訪法拉盛選民。(記者朱蕾/攝影)

孟昭文還說，「決定將楊安澤作為我市長選票上的第一人選，是在我這段時間與眾多皇后區的民眾、社區領袖交談後，做出的非常認真的決定；此外，作為皇后區民眾的代表、作為一名亞裔，我深感現在我們非常需要像楊安澤這樣了解亞裔、深知工薪家庭和所有需要的領導；我支持楊安澤，不僅因為他會幫助提升亞裔的能見度，更重要的是，他能幫助建立和加強各族裔、各社區間的團結與合作，對於現在的紐約市，這點太必要了。」

華裔商家(中)與楊安澤合影。(記者朱蕾/攝影)

楊安澤感謝孟昭文的背書，並表示，「孟昭文擁有皇后區選民的廣泛支持，在國會堅持不懈的為選民的需要奮鬥」；他也說，「法拉盛與家的感覺很像，我的妻子就在貝賽和法拉盛長大。紐約人希望擁有更好的生活和居住環境，我的政府會關注全市每一個社區，我會成為所有紐約人市長。」

當日包括協和門窗創辦人暨主席陳秋貴，美國美東華人社團聯合總會總顧問朱三東，美國華商會會長鄧龍，挺楊安澤競選紐約市長亞太裔顧問委員會共同召集人方秀蓉，紐約台灣商會會長江俊霖等數十名華人，也在法拉盛背書支持楊安澤競選。

楊安澤和孟昭文走訪法拉盛商家。(記者朱蕾/攝影)

另一名市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)10日獲得紐約郵報(NY Post)的背書。從1月中旬開始進行的多個民調中，楊安澤的支持率均位列第一，亞當斯緊隨其後，日前民調顯示兩人的差距正在縮小，而上周五一份最新出爐的民調中，亞當斯的支持率首次超過楊安澤。