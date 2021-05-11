我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

競選紐約市長 楊安澤獲孟昭文背書「能提升亞裔的能見度」

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文(右)背書楊安澤(中)，左為盧艾玲。(記者朱蕾/攝影)
孟昭文(右)背書楊安澤(中)，左為盧艾玲。(記者朱蕾/攝影)

國會眾議員孟昭文10日在皇后區法拉盛，宣布背書楊安澤(Andrew Yang)競選紐約市長，並擔任楊安澤競選委員會共同主席，這是楊安澤此次競選至今獲得的最高級別亞裔民代背書；當日孟昭文還陪同楊安澤夫婦走訪法拉盛，拜訪選民和商家，了解他們的需要。

楊安澤10日中午在妻子盧艾玲(Evelyn Yang)的陪同下，到訪法拉盛，並且接受孟昭文背書；孟昭文表示，「今天在我成長、居住和代表的皇后區，我很高興支持楊安澤競選紐約市長，作為去年參選總統的有力競爭者，楊安澤是傑出的領導人，他勤奮、聰明，富有同情心；紐約市的疫情後重啟之路面臨著巨大挑戰，楊安澤正是能夠確保我們從疫情重創中恢復並高速前進的市長人選。我期待著與他合作，使紐約市成為更好的生活、工作之地。」

楊安澤和孟昭文拜訪法拉盛選民。(記者朱蕾/攝影)
楊安澤和孟昭文拜訪法拉盛選民。(記者朱蕾/攝影)

孟昭文還說，「決定將楊安澤作為我市長選票上的第一人選，是在我這段時間與眾多皇后區的民眾、社區領袖交談後，做出的非常認真的決定；此外，作為皇后區民眾的代表、作為一名亞裔，我深感現在我們非常需要像楊安澤這樣了解亞裔、深知工薪家庭和所有需要的領導；我支持楊安澤，不僅因為他會幫助提升亞裔的能見度，更重要的是，他能幫助建立和加強各族裔、各社區間的團結與合作，對於現在的紐約市，這點太必要了。」

華裔商家(中)與楊安澤合影。(記者朱蕾/攝影)
華裔商家(中)與楊安澤合影。(記者朱蕾/攝影)

楊安澤感謝孟昭文的背書，並表示，「孟昭文擁有皇后區選民的廣泛支持，在國會堅持不懈的為選民的需要奮鬥」；他也說，「法拉盛與家的感覺很像，我的妻子就在貝賽和法拉盛長大。紐約人希望擁有更好的生活和居住環境，我的政府會關注全市每一個社區，我會成為所有紐約人市長。」

當日包括協和門窗創辦人暨主席陳秋貴，美國美東華人社團聯合總會總顧問朱三東，美國華商會會長鄧龍，挺楊安澤競選紐約市長亞太裔顧問委員會共同召集人方秀蓉，紐約台灣商會會長江俊霖等數十名華人，也在法拉盛背書支持楊安澤競選。

楊安澤和孟昭文走訪法拉盛商家。(記者朱蕾/攝影)
楊安澤和孟昭文走訪法拉盛商家。(記者朱蕾/攝影)

另一名市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)10日獲得紐約郵報(NY Post)的背書。從1月中旬開始進行的多個民調中，楊安澤的支持率均位列第一，亞當斯緊隨其後，日前民調顯示兩人的差距正在縮小，而上周五一份最新出爐的民調中，亞當斯的支持率首次超過楊安澤。

楊安澤 紐約市 孟昭文

上一則

紐約州大、市大學生 今秋返校須打疫苗

下一則

槍擊驚魂 時報廣場增加警力 白思豪籲聯邦控槍

延伸閱讀

時報廣場槍擊案 楊安澤、亞當斯等呼籲增加市警預算

時報廣場槍擊案 楊安澤、亞當斯等呼籲增加市警預算
紐約華人總商會為楊安澤募款 同時支持亞當斯

紐約華人總商會為楊安澤募款 同時支持亞當斯
亞當斯最新民調 首度超過楊安澤

亞當斯最新民調 首度超過楊安澤
亞太勝利基金會背書楊安澤 將發動數千志工助選

亞太勝利基金會背書楊安澤 將發動數千志工助選
楊安澤再訪華埠 多個福建社團背書

楊安澤再訪華埠 多個福建社團背書

熱門新聞

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

2021-05-07 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播