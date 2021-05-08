紐約客談／排序複選制 背書一團和氣

今年紐約市 選舉首度採用排序複選制，已產生一個奇特的現象：有的政界名人和社區機構在選擇背書對象時，不再只選定一人，而是同時背書兩人或以上；背書人不用擔心厚此薄彼，接受背書者也一團和氣；只是廣大選民更加費思量，搞不清初選到底最該選誰。

皇后區法拉盛 第20選區市議員民主黨初選，有多達十人參選，做過這一職位的現任州參議員劉醇逸，一口氣宣布背書楊愛倫、黃敏儀和崔榮準三位參選人，其中楊愛倫和崔榮準都曾是他的得力助手，手心手背都是肉，單選哪一位都擔心「打翻」和另一位的友誼小船；但在排序複選制之下，他不但可以同時背書兩名前同事，還欣然加上另一位華裔 青年才俊。

背書了三個人，還是會擔心親疏有別，所以劉醇逸的背書又加了一個註解：排名不分先後；這樣一來，真的是一碗水端平，誰都不得罪了。

與此同時，此前已表示背書市長參選人亞當斯的紐約華人總商會，7日為華裔市長參選人楊安澤籌款，宣布也背書楊安澤參選；紐約市警察工會(PBA)日前則宣布背書兩名華裔王能和尹導參選法拉盛選區市議員。

華人闖蕩政壇，把中華文化的人情世故照顧得面面俱到；這真的要感謝排序複選制，提供大好機會，讓單選題變成了多選題，「考試」難度大大降低。

不過，任何一個職位，最終只有一人當選，雖然有了排序複選制，但選民並不需要「和稀泥」的「老好人」；他們期望的是政界人士和背書的團體，能夠旗幟鮮明地推薦一個最中意的人選，這樣的背書才更具意義；或者排名不要不分先後，既然是排序複選，就請排個序。

（紐約客談，每周二至周六見報。）