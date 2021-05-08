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長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

紐約華人總商會為楊安澤募款 同時支持亞當斯

記者牟蘭／紐約報導
美國紐約華人總商會7日為楊安澤(左七)參選市長籌款；左五為商會前會長徐家樹，左八為徐家鵬。(記者牟蘭／攝影)
美國紐約華人總商會7日為楊安澤(左七)參選市長籌款；左五為商會前會長徐家樹，左八為徐家鵬。(記者牟蘭／攝影)

紐約市長民主黨初選選情日益激烈，美國紐約華人總商會同時背書亞當斯(Eric Adams)和楊安澤(Andrew Yang)競選紐約市長，除了是亞當斯華人背書之友會成員之一，7日也為楊安澤籌款，至截稿前已超額達成2萬元目標；紐約華人總商會會長徐家鵬表示，今年紐約市採用排序複選制投票，因認可兩名參選人政治理念，因此支持他們參選這一職位。

美國紐約華人總商會7日在法拉盛為楊安澤舉辦籌款活動，邀請楊安澤針對經濟、教育與城市治安等多個方面闡述政見；徐家鵬說，商會贊同楊安澤的部分政綱，也希望他的經歷能鼓勵更多華人參政，改變亞裔刻板印象，因此決定為他籌款，至截稿前已超額完成2萬元的目標。

對於亞當斯，徐家鵬說，這位布碌崙(布魯克林)區長與華人社區保持良好關係，並多次為亞裔發聲，因此商會一直支持他參選公職；他說，因今年紐約市選舉採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，民眾可依次選擇五名參選人，商會因此背書兩位市長參選人。

楊安澤表示，紐約市有15%的亞裔，但許多社區的聲音都未被聽見，以非營利組織為例，他說亞裔社區的非營利組織只拿到了1.5%的經費，遠低於人口比率；此外，他補充，亞裔投票率只有7.5%，僅有半數亞裔行使自己的投票權。

若當選，楊安澤說，因有相同的文化背景，他將致力於改善亞裔投票率低的問題，並為社區爭取相應的資源，讓當地民眾獲得所需的服務。

對於紐約市日益增加的犯罪率，楊安澤說，他近期已與多位高階警員溝通，並表示若當選，他將改善警隊形象，讓警察更有行動力，更好地打擊罪案。

民主黨黨內初選定於6月12日，亞當斯與楊安澤日前在不同的民調中名列前茅，兩人的競選團隊分別設立針對華裔社區的「亞當斯競選紐約市長華人背書之友會」與「楊安澤競選紐約市長華人助選委員會」。

紐約市 楊安澤 華人

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