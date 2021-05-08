斯靜格陷性騷醜聞 李羅莎改支持賈西亞選市長

李羅莎(左)撤回日前支持斯靜格參選市長的背書，改支持同為女性的前市清潔局局長賈西亞(右)參選。(取自李羅莎推特)

紐約市 主計長斯靜格(Scott Stringer)身陷性騷擾醜聞，曾背書他參選市長的州眾議員李羅莎(Nily Rozic)日前撤回支持，改支持同為女性的前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)，她認可對方的工作經歷，能幫助紐約市從疫情中盡快恢復。

李羅莎於6日在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)宣布背書市長參選人賈西亞，稱這次市長競選是賈西亞人生中最重要的選舉之一；她說，紐約市受到新冠疫情重創，亟需一位能帶領城市盡快走出陰霾的領導人，「毫無疑問這個人就是賈西亞」。

曾任市清潔局局長的賈西亞，領導1萬名工作人員保持城市清潔，她感謝李羅莎的支持，並稱讚對方一直為工薪階級與中產階級而戰；她表示，紐約市仇恨亞裔 犯罪日益增加，市府應增強多元文化教育並改善報警的渠道，鼓勵更多民眾遇到傷害能及時向警察投訴，打擊仇恨犯罪 。

賈西亞表示，她與李羅莎上周末走向法拉盛街頭，參加反對仇恨亞裔的集會與遊行，為反仇恨犯罪而發聲；她說，若當選市長，將確保每一名仇恨犯罪受害者都能順利報案，執法人員嚴厲打擊相關罪案。

由於斯靜格被前亞裔實習生金吉恩(Jean Kim，音譯)指控性騷擾，除了李羅莎外，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)與市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)等撤回先前的背書。