「圈外人」馬奎爾訪華社 力主公平教育

非洲裔市長參選人馬奎爾(右五)7日造訪布碌崙華社。(記者顏潔恩／攝影)

非洲裔紐約市 長參選人、前花旗集團副董事長馬奎爾(Ray McGuire)，7日拜訪美國亞裔社團聯合總會，向當地華人商家和居民發表政見；他說自己不是典型的政客，而是完全的「圈外人」，懷抱著熱誠想把紐約市打造成一個宜居城市，並在「經濟、治安、教育 」上帶來改善。

馬奎爾和其團隊7日造訪布碌崙(布魯克林)日落公園，與亞總會會長陳善莊，以及當地商家潘力民、黃啟旺、方逸清等人會面；他先向眾人介紹自己，出生在俄亥俄州 (Ohio)並不富裕的家庭、生活環境糟糕，由單親母親一手帶大，16歲時遠赴美東求學，一路不懈努力讀上哈佛法學和商學院。

後來遷移到紐約市時，身無分文還欠下債務，「但紐約市對我很好，提供了很多機會」，不久後遇到現在的妻子，撫育三名孩子；他透露18歲兒子也即將念哈佛大學，他自身的經歷不時提醒他教育的重要性，也因此希望為孩子們提供公平教育機會。

他說這次市長選舉是紐約市歷年來最重要的一次，市長的作為很大程度影響城市的發展走向；「我不是一個偉大的政治家，我是一個圈外人」，他說，正因為如此，他不會用老舊的政治思想去改變現有的問題。

若當選後，他最優先關注的是復甦經濟、確保治安以及優良教育，他說紐約市必須創造工作機會，否則居民沒工作就沒尊嚴，城市自然不會進步；他將推行一系列工作項目，吸引更多創業者來紐約市拓展事業。

在治安方面，他主張嚴格監管街頭搶劫暴力，並支持警務改革，確保警方執法是尊重、可信任和適當的；此外，要提供收容所、相關服務給需要的遊民，但應在一開始就避免讓紐約客淪為遊民。