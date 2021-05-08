我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約60%成人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

「圈外人」馬奎爾訪華社 力主公平教育

記者顏潔恩／紐約報導
非洲裔市長參選人馬奎爾(右五)7日造訪布碌崙華社。(記者顏潔恩／攝影)
非洲裔市長參選人馬奎爾(右五)7日造訪布碌崙華社。(記者顏潔恩／攝影)

非洲裔紐約市長參選人、前花旗集團副董事長馬奎爾(Ray McGuire)，7日拜訪美國亞裔社團聯合總會，向當地華人商家和居民發表政見；他說自己不是典型的政客，而是完全的「圈外人」，懷抱著熱誠想把紐約市打造成一個宜居城市，並在「經濟、治安、教育」上帶來改善。

馬奎爾和其團隊7日造訪布碌崙(布魯克林)日落公園，與亞總會會長陳善莊，以及當地商家潘力民、黃啟旺、方逸清等人會面；他先向眾人介紹自己，出生在俄亥俄州(Ohio)並不富裕的家庭、生活環境糟糕，由單親母親一手帶大，16歲時遠赴美東求學，一路不懈努力讀上哈佛法學和商學院。

後來遷移到紐約市時，身無分文還欠下債務，「但紐約市對我很好，提供了很多機會」，不久後遇到現在的妻子，撫育三名孩子；他透露18歲兒子也即將念哈佛大學，他自身的經歷不時提醒他教育的重要性，也因此希望為孩子們提供公平教育機會。

他說這次市長選舉是紐約市歷年來最重要的一次，市長的作為很大程度影響城市的發展走向；「我不是一個偉大的政治家，我是一個圈外人」，他說，正因為如此，他不會用老舊的政治思想去改變現有的問題。

若當選後，他最優先關注的是復甦經濟、確保治安以及優良教育，他說紐約市必須創造工作機會，否則居民沒工作就沒尊嚴，城市自然不會進步；他將推行一系列工作項目，吸引更多創業者來紐約市拓展事業。

在治安方面，他主張嚴格監管街頭搶劫暴力，並支持警務改革，確保警方執法是尊重、可信任和適當的；此外，要提供收容所、相關服務給需要的遊民，但應在一開始就避免讓紐約客淪為遊民。

紐約市 教育 俄亥俄州

上一則

班森賀華社商業街又見垃圾山 民代籲積極舉報

下一則

社區無小事 市議員參選人馬泰允戮力解決

延伸閱讀

286億餐飲業復興基金 5．3接受申請…每店最高補助500萬

286億餐飲業復興基金 5．3接受申請…每店最高補助500萬
美軍九大司令罕見聯合呼籲 擴大解密情報對抗中俄

美軍九大司令罕見聯合呼籲 擴大解密情報對抗中俄
楊安澤最新民調再排第一 非裔支持度也領先

楊安澤最新民調再排第一 非裔支持度也領先
最新民調 楊安澤再排第一 大幅領先亞當斯

最新民調 楊安澤再排第一 大幅領先亞當斯
紐約華裔資深選民 對楊安澤態度兩極

紐約華裔資深選民 對楊安澤態度兩極

熱門新聞

全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這
萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴

萬物皆漲的時代 連這個日用品都可能變貴