劉醇逸 背書丹闊特參選曼哈頓檢察官

劉醇逸(右)宣布背書丹闊特(左)參選曼哈頓地區檢察官。(記者張晨／攝影)

紐約市 州參議員劉醇逸7日在曼哈頓 華埠孔子大廈宣布，支持同儕丹闊特(Dan Quart)參選曼哈頓地區檢察官一職；他表示，自丹濶特多年前當選州眾議員時，二人便結織並成為好友，此番其競選檢察官也是自己多番鼓勵的結果，相信以他多年的法學及相關從業經驗背景，更能勝任這一職位。

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丹闊特出生在曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)，父親曾在公立學校擔任教職41年，母親是一名工人；他表示，一家人雖住在補貼住房中，但自幼父母從未放棄教導自己公共服務和回饋社會的價值理念。

從賓漢頓紐約州立大學(SUNY Binghamton)畢業後，他又獲得聖若望法學院(St. John's School of Law)的碩士學位，多年來一直志願服務那些面臨開發商驅逐的租金管制和穩定公寓租戶。

丹闊特是現任第73選區州眾議員，代表上東城、海龜灣(Turtle Bay)和薩頓廣場(Sutton Place)；劉醇逸表示，丹闊特是紐約市最優秀公益律師之一，他的背景和經驗能真正使法律服務於民，而不是讓法律成為欺凌的手段，他所倡導的刑事司法改革、維護工薪家庭的權益，也正是華埠所需。

丹闊特表示，很榮幸得到劉醇逸背書，稱讚對方過去及現在在不同公職崗位上為社區做出的貢獻；他指出，華裔民眾關心的公共安全和網絡、電信詐騙等問題，也一直是自己關注的議題。

對於目前頻發的針對亞裔的仇恨犯罪 ，丹闊特說，絕不容忍仇恨犯罪或白人至上主義的存在，若自己當選將全面調查仇恨犯罪和仇恨團體，蒐集和公布仇恨犯罪的資料，以使仇恨暴力無所遁形。