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亞當斯最新民調 首度超過楊安澤

記者金春香／紐約報導
最新民調，亞當斯首次超過楊安澤。（本報檔案照）
最新民調，亞當斯首次超過楊安澤。（本報檔案照）

一項最新民調結果顯示，市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以21%的支持率領先於華裔參選人楊安澤，這是近月來民調中亞當斯首次超過楊安澤排在首位。

該民調由華府獵頭公司GQR於上周在市主計長斯靜格(Scott stringer)遭性騷擾指控期間對500名紐約民主黨籍選民進行訪問，亞當斯以21%的支持率排名第一，楊安澤以18%的支持率排名第二，斯靜格獲得15%支持。

其他參選人的支持率都低於10%，有11%的受訪者還未做出決定。

從1月中旬開始進行的多個民調中，亞當斯都位列楊安澤之後，排名第二，不過日前民調顯示他與楊安澤的差距正在縮小，這份最新出爐的民調中，他終於領先；且截止6日，楊安澤、斯靜格、前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)等都已經發布競選廣告，只有亞當斯還未將任何籌款投入到電視廣告中，因此預計他的選舉衝刺力度很可能會在競選廣告發布後繼續增加。

這一民調還顯示，亞當斯獲得47%受訪非洲裔選民的支持，11%白人選民和8%西語裔選民的支持，楊安澤則獲得22%西語裔選民、17%白人選民和12%非洲裔選民的支持。

民調 楊安澤 紐約市

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