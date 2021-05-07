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不分排名 劉醇逸背書楊愛倫、黃敏儀、崔容準

記者牟蘭／紐約報導
劉醇逸(左二)宣布背書崔容準(左一)、楊愛倫(左三)與黃敏儀(左四)。(記者牟蘭／攝影)
劉醇逸(左二)宣布背書崔容準(左一)、楊愛倫(左三)與黃敏儀(左四)。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選的提前投票將於6月12日開始，曾在2009年至2013年任法拉盛第20選區市議員的州參議員劉醇逸6日宣布，他不分排名背書三位民主黨籍參選人，包括楊愛倫(Ellen Young)、黃敏儀(Sandra Ung)和崔容準(John Choe)。

劉醇逸表示，目前有十位民主黨籍人參選這一職位，他選擇支持曾經共事的三位同儕參選；他說，雖然三人政治理念不同，他也並非百分百贊同其政見，但憑藉多年的合作，他認可三人的工作能力，任何一位都能勝任市議員。

楊愛倫感謝劉醇逸背書，並指劉醇逸一直堅定地維護社區，與學生、小商家、長者及工薪階層站在一起，為他們爭取權益；作為首位亞裔女性紐約州眾議員，她說，若當選將用自己的社會服務經驗為長者與民眾爭取更多平價屋，以更果斷方式對抗仇恨亞裔犯罪等。

黃敏儀表示，20年前劉醇逸創造歷史，成為首位紐約州亞裔民選官員，20年後，她希望可以再創歷史，成為第20選區首位亞裔女性市議員；她說，若當選，教育將成為她任期內的首要議題，如繼續推動公校課本增加亞裔文化歷史等內容，並承諾為每一名工薪階層家庭的學生提供良好教育。

崔容準表示，他若當選將與劉醇逸合作，為社區爭取更多平價且高質量的住房，改善當地居民的醫保、公共交通，並提供更好的學校與工作，恢復小商業的繁榮，並承諾為所有族裔的民眾發聲、爭取正義。

法拉盛第20選區有十名民主黨人士參選，還包括獨立司機工會華人司機召集人陳海靈、前紐約華人策劃協會(CPC)福壽老人中心主任王能與社區人士尹導等；今年的選舉將首次採用「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)，選民可依據對參選人支持度，依次列出五人。

亞裔 紐約州 民主黨

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