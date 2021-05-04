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金兌錫 籲詹樂霞查葛謨養老院醜聞

記者和釗宇／紐約報導
金兌錫與長者維權組織舉行集會，要求州檢察長詹樂霞調查州長葛謨的養老院疫情處理問題。（記者和釗宇／攝影）
金兌錫與長者維權組織舉行集會，要求州檢察長詹樂霞調查州長葛謨的養老院疫情處理問題。（記者和釗宇／攝影）

州眾議員金兌錫(Ron Kim)3日與長者維權組織在曼哈頓富利廣場(Foley Square)舉行集會，要求州檢察長詹樂霞(Letitia James)調查州長葛謨(Andrew Cuomo)的養老院疫情處理問題，稱葛謨掩蓋養老院疫情屬於刑事犯罪；但葛謨則重申，自己什麼也沒做錯，絕對不會辭職。

影音來源：記者和釗宇

詹樂霞年初公布的報告，指紐約州養老院死亡人數少記50%，而紐約時報此前報導顯示，葛謨及其助手去年春季就得知養老院死亡實情，但卻掩蓋了至少數月時間；但葛謨此後表示，未能及時公布數字是因為準確度不足。

金兌錫與長者維權組織舉行集會，要求州檢察長詹樂霞調查州長葛謨的養老院疫情處理問題...
金兌錫與長者維權組織舉行集會，要求州檢察長詹樂霞調查州長葛謨的養老院疫情處理問題。（記者和釗宇／攝影）

金兌錫說，葛謨的養老院防疫政策是全美最差、最致死的防疫政策，「葛謨政府十個月來一直在只聽從醫療產業、遊說者來制定政策，不但造成了養老院死亡增加，而且也是不負責任、觸犯刑律的；因此，我們再次要求對葛謨追責，請求州檢察長和其他機構調查葛謨及其助手的養老院疫情掩蓋問題。」

他還表示，葛謨的做法屬於刑事犯罪，他必須對此負責，「否則就是沒有正義；現在還有些人站在州長一邊，我對他們感到羞恥，葛謨的手上沾著血。」

「長者之聲」(Voices for Seniors)聯合創始人扎亞絲(Vivian Rivera-Zayas)的母親也死於養老院；她表示，葛謨涉嫌違規出書和性騷指控都已經被州檢察長調查，但養老院疫情處理仍沒有調查；他呼籲更多民選官員不要在此事上保持沉默，「沉默就意味著默許。」

不過，葛謨在3日的記者會上重申，他什麼也沒做錯；當被問到未來是否有計畫如何面對針對他的調查，葛謨表示是，「我什麼也沒做錯，真的，我不會辭職。」

目前葛謨面臨州檢察長對他有關性騷指控的調查、州眾議會的彈劾調查以及聯邦政府對養老院疫情處理的調查；他在3月曾表示，相信詹樂霞能夠勝任這項調查，還表示調查意味著民主程序運轉正常，但他3日的態度有所變化；當被問到是否信任調查程序時，葛謨表示，「我不是讓人們去信任什麼，就讓調查繼續吧，到了合適的時候我會做出評論。」

葛謨 養老院 疫情

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