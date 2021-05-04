紐約客談/性騷醜聞下 黨同伐異的雙重標準

性騷 擾指控目前似乎成了紐約政壇最有效的政治攻擊手段；除了州長葛謨 (Andrew Cuomo)被性騷指控弄得焦頭爛額之外，市主計長、市長參選人斯靜格(Scott Stringer)，現在也陷入了性騷醜聞；民選官員們在此表態非常值得玩味了，那些要求葛謨辭職的人，會一樣要求斯靜格退出市長競選嗎？

很遺憾，許多民選官員都出現了雙重標準，因為那些要求葛謨辭職的大部分人，都是斯靜格所屬的進步派，而斯靜格本人更是強烈要求葛謨辭職；譬如，州眾議員高佛萊德(Richard Gottfried)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等都曾要求葛謨辭職，但對斯靜格的事卻緘口不言。

其他幾個與斯靜格關係密切的女性民選官員，州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)、州眾議員牛毓琳等，則僅表達對性騷受害者的支持及對性騷零容忍的態度，也絕口不提斯靜格是否應該退選。

為何會出現如此多的雙標現場？其實不難理解，黨同伐異而已：是其黨者，不管賢與不賢，就百般庇護；不是一黨，不管好與不好，就百般攻擊。但如果換個角度，他們的標準可以是一致的：一切為自己的政治利益著想。

虛偽是政客的正常狀態，葛謨也不例外；他曾指責川普是為了連任而否認疫情 ，進而導致疫情惡化，超過50萬人死亡，但他自己卻也如此行事：擔憂養老院疫情處理不當而被共和黨針對，而選擇暫時隱瞞，要置數千被他少算的養老院死亡人員於何地？

正所謂：興，百姓苦；亡，百姓苦。政客們的目的達到了，苦的只是老百姓。

（紐約客談，每周二至六見報）