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皇后區長理查茲 背書亞當斯選紐約市長

記者朱蕾／紐約報導
亞當斯(右)獲理查茲(左)背書支持。(亞當斯競選團隊提供)
亞當斯(右)獲理查茲(左)背書支持。(亞當斯競選團隊提供)

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)3日在皇后區公所前，背書競選紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)；理查茲稱亞當斯正是紐約市現在需要的領導者，亞當斯則說，「皇后區是他永遠的家，得到理查茲的支持很有意義。」

理查茲表示，「我們的城市在多個方面面臨著危機，包括社會正義危機、經濟危機、公共衛生危機等，解決這些危機的方法，就是擁有我們可以信賴的領導者，亞當斯正是我們需要的堅定領導者。」

理查茲說，現在比以往任何時候都更需要經過戰鬥考驗的領導，不害怕做出艱難決定、具有堅定信念，「這些年來，亞當斯的領導力有目共睹，我很自豪能支持他，並且已經準備好與他合作」。

「我是來自皇后區南牙買加(South Jamaica)的藍領參選人，在此次選舉中得到不同群體的支持。」亞當斯說，「皇后區有來自不同背景的勤奮紐約人，讓這座城市更加繁榮；布碌崙是我的住所，但皇后區永遠是我的家，因此來自皇后區長理查茲的背書對我很有意義」。

亞當斯在皇后區長大，畢業於皇后區貝賽高中，他已獲得超過20名皇后區民選官員的支持。

根據最新民調，華裔市長參選人楊安澤的支持率為26%，亞當斯以20%支持率排名第二，兩人間的差距有所縮小。

皇后區 紐約市 布碌崙

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