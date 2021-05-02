康德全認詐欺遭除名市議員 羊頭灣華人力挺留任

市議員康德全涉嫌稅務詐騙，日前已認罪。(本報檔案照)

選區包括布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社的市議員康德全(Chaim Deutsch)日前對稅務欺詐的指控認罪，並從市議會中除名；然而，當地不少華人 仍給予支持，認為他犯下的是無意之誤，且應由當地選民決定他是否該被革職，不少人表示他應該留到任期屆滿。

52歲的猶太裔市議員康德全，在2014年當選第48選區市議員，今年將任屆期滿，向來和羊頭灣華社保持緊密聯繫。

據法庭資料，康德全在職期間獨資擁有一家地產管理公司Chasa Management，在2013年至2015年未如實提供該公司的收入和信息，逃稅8萬2000元；自2017年1月開始，禁止市議員賺取外來收入，他後來也關閉這家公司，放棄該地產每年10萬至24萬元的收益。

一名華裔 選民余先生說，康德全是由當地選民票選出來，而不是美國稅局(IRS)，強調這項報稅錯誤是在2015年犯下；2017年新法實施後，康德全也老實關閉了公司，面對控罪，康德全承認錯誤、願意繳交罰金，「他已償還了無意間犯下的錯誤，值得待到任期屆滿」。

「他是個好人，堅守著我的價值觀」，選民子樂表示，康德全向來為選民發聲、維權，社區需要他繼續為民服務。

華人健康協會會長陳麗娜表示，康德全在此事確實留下瑕疵，但不能忽視他為社區爭取資源的事實；在亞裔種族歧視 課題上，他也是義不容辭站出來發聲，在公眾安全、警察削減經費、建遊民收容所議題上，都和華裔站在同一陣線，「我看到的康德全，對選民有求必應，是很難得的民選官員」。

不少當地華人近日發起請願書，郵寄至市議會，希望能助康德全重返職位，讓他待到原有的任期結束。