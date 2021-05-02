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自認社區經驗更豐富 祖尼加訪華社爭取選票

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園第38選區市議員的墨西哥籍參選人祖尼加(右六)、遺囑檢驗法院參選人蒙塔爾巴諾(右七)，1日拜訪美國亞裔社團聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙日落公園第38選區市議員的墨西哥籍參選人祖尼加(右六)、遺囑檢驗法院參選人蒙塔爾巴諾(右七)，1日拜訪美國亞裔社團聯合總會。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員的墨西哥籍參選人祖尼加(Cesar Zuniga)、遺囑檢驗法院(Surrogate's Court)參選人蒙塔爾巴諾(Rosemarie Montalbano)，5月1日拜訪美國亞裔社團聯合總會，發表政見；雖日落公園選區有華裔參選人，但祖尼加認為自己社區經驗豐富更重要，希望獲得華人的支持。

祖尼加表示，父母在他小時就因移民政策被迫分開，深知移民群體在美國生活不容易；而他本身也是教育人士出身，對於華人很關心的特殊高中入學考試議題，他認為存在「很大的不公平」，需要通過社區對話來促進更好的方案，「我會聆聽和妥協，只要是為了公平教育」。

「現在是最重要的時刻，選區需要一個強大、創新的領導人」，祖尼加表示，他目前更關注可負擔房屋、公眾安全、小商家經濟復甦等議題，特別自新冠疫情爆發後，針對亞裔群體的仇恨犯罪不斷發生，應獲得市府關注；為此他也說警務改革需要實施，但大眾不可能活在一個沒有警察存在的社區，「我們仍需要警方來維護治安」。

日落公園第38選區市議員的競爭激烈，還有一名華裔參選人林煜，因華人的身分受到華社的支持；祖尼加表示理解華人會因有華裔代表而興奮的心情，但是參選人的社區經驗也是重要考量，自認擁有豐富的社區經驗，若當選，他也必定會聘請亞裔員工，專門處理亞裔社區事務，不會讓華人感覺被排除在外。

現任高等法院法官蒙塔爾巴諾，將在此次選舉中爭取布碌崙遺囑檢驗法院的法官職銜，她說該職現任法官即將退休，她希望能接替對方的位子；蒙塔爾巴諾來自移民家庭，不忍心看到移民人士勤奮工作，在去世時因手續上的失誤，辛苦積累的財富無法留給下一代。

她表示熟悉移民文化背景的法官，在案件審理上起到關鍵作用，尤其去年疫情爆發時，更多人驟逝，甚至沒來得及立遺囑，她希望能當選，幫助處理這些案件。

移民家庭 華人 亞裔

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