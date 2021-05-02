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布碌崙區長6參選人 同意市警亞裔工作小組永久化

記者顏潔恩／紐約報導
由亞裔民主黨俱樂部主辦的布碌崙區長參選人論壇日前線上舉行，六名參選人發表政見。(視頻截圖)
由亞裔民主黨俱樂部主辦的布碌崙區長參選人論壇日前線上舉行，六名參選人發表政見。(視頻截圖)

亞裔民主黨俱樂部主辦的布碌崙(布魯克林)區長參選人論壇日前線上舉行，六名參選人發表政見，針對多個華裔關心的議題展開對話；六人均同意市警亞裔仇恨犯罪工作小組應永久化，並提供所需經費和資源，保護亞裔群體。

布碌崙區長總共有13人參選，日前有六人參與線上論壇，分別是第36選區市議員康立基(Robert Cornegy)、第34選區市議員雷諾索(Antonio Reynoso)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、戴爾醫院副總裁奧德華(Khari Edwards)、社區人士羅摩斯(Robert Ramos)、康瑟(Kimberly Council)。

最新的民意調查顯示，超過半數的布碌崙選民仍未決定支持哪位參選人，目前獲得最高10%支持率的是康立基和雷諾索，接著是8%文雅麗，奧德華和康瑟排列在之後，獲得7%支持率。

六人都同意，近來針對亞裔攻擊案件需單獨獲得資源來處理，市警亞裔仇恨犯罪小組應設成永久性的服務單位；小組內的警員應是全職警員，而非志願者，也該獲得足夠資源和經費來對抗亞裔仇恨犯罪。

另一方面，他們也認為亞裔社區目前沒得到市府足夠的經費補助，依照全市亞裔人口占15%，但實際上從市府獲得的經費僅5%；他們承諾，若能當選一定撥款改善，也會鼓勵更多亞裔入職政府部門。

在特殊高中入學考試(SHSAT)議題上，康立基說自己不惜得罪族裔同胞，也全力要保留考試以及資優班(G&T Program)，他認為廢除考試不代表教育公平，而應加強其他族裔的學習能力。

針對該議題，其他兩名有力參選人文雅麗、雷諾索則持反對態度，雷諾索以近期特殊高中考試錄取結果為例，史岱文森高中僅招收八名非洲裔學生，批評現有招生制度不公平；此前也多次提出廢除SHSAT的文雅麗則說，制度已存在太久、過於老舊，應更加全面化，加入考試成績之外的其他學業標準。

亞裔 布碌崙 仇恨犯罪

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