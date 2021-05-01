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背書斯靜格 多組織個人撤回…十餘女官員聲援他

記者金春香／紐約報導
多組織和個人撤回對斯靜格背書 。（美聯社）
多組織和個人撤回對斯靜格背書 。（美聯社）

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)因遭性騷擾指控，失去眾多此前獲得的團體和個人背書；斯靜格4月 30日發表書面聲明表示，他明白一些不得不被迫做出撤回背書的決定，但接下來兩個月，他會在全市五區完成自己的競選之路。

包括勞動家庭黨(Working Families Party)、紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員牛毓琳等，4月30日都表示撤回此前對斯靜格的背書。

斯靜格則表示，他明白現階段對自己的支持者來說，非常艱難，他也明白一些人不得不被迫做出撤回背書的決定，「但這場選舉關乎紐約市民眾，我收到了很多人的支持，我也將在接下來兩個月繼續在全市五區完成我的競選之路，我期待在接下來的競選活動和辯論中與其他參選人相見。」

勞動家庭黨總監倪美卡(Sochie Nnaemeka)表示，紐約政壇多年來被性騷擾文化所支配，「我們致力於建立一個讓紐約民眾不再被不當性行為騷擾，讓性騷擾和性侵受害者不再害怕講出自己經歷的紐約市。」

不過，當日也有十多名來自多個組織的女性代表及前女性民選官員發出共同聲明聲援斯靜格，表示她們與斯靜格相識數十年，可以擔保他的人品，她們見證斯靜格在工作場所和其他地方都不斷致力於讓女性擁有更大的發展舞台，以及獲得更多的資源和福利；她們支持女性站出來發聲，但同時大眾也應獲得全面且公正的事實信息後，再作出判斷。

另外，斯靜格競選團隊發言人4月30日指出，指控斯靜格性騷擾的金吉恩(Jean Kim，音譯)不久前曾幫包括華裔市長參選人楊安澤在內的多名民主黨多職務參選人蒐集連署，稱其為楊安澤競選團隊工作，這正如其在2013年時，在未獲得斯靜格團隊職位後，轉而為其對手工作一樣。

金吉恩則表示，自己沒有為楊安澤工作，她之所以蒐集連署，是為了幫自己的朋友，也就是名字與楊安澤一同出現在該請願書上、競選地區黨代表的楊天發(Esther Yang)。

金吉恩並表示，無論最終她將投票給誰，自己決定講出性騷擾經歷，完全是因為她無法再忍受斯靜格表面說支持女性、實際卻不尊重她的事實，希望斯靜格要為自己的言行負責。

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