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參選曼哈頓檢察官 白艾榮5計畫阻仇恨犯罪

記者顏嘉瑩／紐約報導
曼哈頓區檢察官參選人白艾榮拜訪紐約中華公所，表達對仇恨犯罪和種族歧視的反對。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓區檢察官參選人白艾榮拜訪紐約中華公所，表達對仇恨犯罪和種族歧視的反對。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓區檢察官參選人白艾榮(Alvin Bragg)29日拜訪紐約中華公所，表達對仇恨犯罪種族歧視的反對立場，並提出五點計畫，表示若當選，將停止日漸增加的仇恨犯罪，並修復對受害人、社區的傷害。

白艾榮的五點計畫，包括了解造成仇恨犯罪的根本原因、持續與社區溝通、成立專門的受訓與資源部門、針對並主動調查、呼籲政府立法和撥款等；白艾榮表示，現階段紐約市警和執法單位對於仇恨犯罪的定義、檢視個別案件是否為仇恨犯罪的過程都有問題，「身為執法人員，應該要主動去質問。」

白艾榮說，即便嫌犯當下未針對種族發表歧視性言論，或沒有明顯針對種族做出攻擊行為，但執法單位在調查時，可以透過常識判斷，甚至是檢視嫌犯的社交媒體，看看他在做案時是否有針對種族等意圖。

出生在曼哈頓哈林區的白艾榮說，他年輕時也曾多次被警察搜身羞辱、數次被人用槍威脅；他表示，仇恨犯罪不僅發生在亞裔社區，「這是所有有色人種社區都正在經歷的問題」，他希望透過自己的經歷，以及多年在刑事執法單位的經驗改變該現象，倡導「法律之下，人人平等。」

白艾榮表示，若自己當選，將盡全力推動改革，使地區檢察官辦公室成為一個公義刑事機構，不會因為種族或收入影響刑事判決；他也承諾將為性侵受害者、仇恨犯罪受害者討回公道，另外也將成立部門專責調查警察失職事件等。

白艾榮畢業於哈佛大學法學院，曾任民權律師、紐約南區聯邦檢察官辦公室刑事處助理檢察官，及紐約州檢察長辦公室第一副檢察長等職。

曼哈頓區檢察官參選人白艾榮(前排右四)拜訪紐約中華公所，表達對仇恨犯罪和種族歧視...
曼哈頓區檢察官參選人白艾榮(前排右四)拜訪紐約中華公所，表達對仇恨犯罪和種族歧視的反對。(記者顏嘉瑩/攝影)

仇恨犯罪 紐約市 種族歧視

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