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醜聞無需調查…白思豪批葛謨想一手遮天

記者張晨／紐約報導
白思豪稱對葛謨醜聞調查「無意義」，因為「掩蓋真相」已成定局。(本報檔案照)
白思豪稱對葛謨醜聞調查「無意義」，因為「掩蓋真相」已成定局。(本報檔案照)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)4月30日接受CNN採訪時，與州長葛謨(Andrew Cuomo)展開新一輪的口水戰，他稱對葛謨各種行為與醜聞進行調查越來越沒有必要，因為所有人均已承認「他們就是在掩蓋真相。」

「現在甚至到了不需要進行全面調查的地步，因為每個人都已經承認他們在掩蓋事實。」白思豪在談到葛謨如今面臨的一系列不當行為指控時說，這些指控促使國會中的民主黨人發起彈劾調查。

這位連任三屆的州長目前面臨六項調查，包括指控其政府在養老院與新冠相關的死亡問題上誤導公眾和聯邦監管機構、在撰寫領導紐約州防控疫情一書中濫用國家資源和工作人員，並謊報實際死亡數據，以及多名州府現任及前任工作人員指控葛謨曾利用職權對她們進行性騷擾。

白思豪補充道，「我的意思是，一個又一個證據表明，州府想要一手遮天掩蓋事實，而這顯然是為了提高其個人的聲譽和銷售新書；而這又和他多次性侵犯和性騷擾指控是分開的，你幾乎不敢相信一個人能做出這麼多事，且他依然在執政，這就是為什麼大家都在呼籲他下台。」

這番言論是白思豪和葛謨二人多年來交鋒的新一輪罵戰；白思豪4月29日表示，紐約市將在7月1日全面開放；葛謨隨即表示，紐約州全面重啟的日期可望比7月1日更早，並重申任何重啟決定，都要遵從科學與數據。

葛謨更在同一日表示，任何重啟行動都需要經過州府同意，「我相信，就算我說明天全面重啟，還是有人會非常小心，保持戴口罩，這已經成為一種文化；問問紐約市民，他們如何看這位市長，我會支持他們的觀點。」

對此，白思豪發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)回應道，葛謨深陷各種醜聞，已經沒有任何可信度，需要立刻引咎辭職；「我們在討論的是疫後恢復，他卻在強調民調數字，請問這位連環性侵犯還說了什麼？」

葛謨 紐約市 白思豪

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