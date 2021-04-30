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波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤

記者顏潔恩／紐約報導
楊安澤日前獲得布碌崙波羅園正統猶太裔社區領袖的背書。(Getty Images)
楊安澤日前獲得布碌崙波羅園正統猶太裔社區領袖的背書。(Getty Images)

市長參選人楊安澤(Andrew Yang)不僅在多個民意調查中領先，在亞裔之外的其他族裔選民中也有頗高人氣；他日前獲布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)正統猶太裔多名社區領袖的背書。

在早先的紐約市民調中，楊安澤起初就獲得年輕世代白人、亞裔的青睞，而勁敵亞當斯(Eric Adams)在非洲裔和西語裔群體中較受歡迎；但不久後西語裔電視台Univision便報導，楊安澤獲得西語裔30%的支持率，拔得頭籌。

消息指出，楊安澤近來造訪波羅園正統猶太社區，與當地德高望重的社區領袖會面；28日這些社區領袖發布共同聲明，宣布背書支持楊安澤，其中包括來自多個猶太教分支的群體。

值得關注的是，正統猶太裔領袖以往只會在初選前數周宣布背書參選人，今年史無前例提前了將近兩個月；出於信仰，正統猶太裔領袖說話極具分量，且社區居民投票率踴躍，楊安澤獲得背書，對其競選可帶來舉足輕重的影響。

「我非常榮幸能獲得這些社區領袖的支持」，楊安澤表示，猶太社區是紐約市族裔多元化的一環，他們對當地經濟復甦也很重要；他此前在布碌崙13大道拜票，曾提到民眾對紐約市的未來有美好的展望，充滿著希望和歡樂，「提醒著我們紐約客應有的樣子」。

楊安澤 紐約市 猶太

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