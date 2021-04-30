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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

劉林劍虹獲聯成背書 承諾振興華埠

記者顏嘉瑩／紐約報導
劉醇逸(站立者)說，市議員對社區影響重大，社區需要做出正確的選擇。(記者顏嘉瑩/攝影)
劉醇逸(站立者)說，市議員對社區影響重大，社區需要做出正確的選擇。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選曼哈頓第一選區市議員的劉林劍虹，29日在州參議員劉醇逸陪同下，拜會美東聯成公所並獲得其背書；聯成公所表示，劉林劍虹經驗豐富，在政界和非營利機構都有經驗，新冠肺炎疫情期間更親力親為送餐、為社區服務；劉林劍虹則承諾將「振興華埠」，與居民共同合作，為社區做事。

劉醇逸表示，市議員對社區影響重大，社區需要做出正確的選擇，「不論是在哪個社區，都沒有任何人比劉林劍虹還要有資格、有經驗做市議員」；他還說，選擇在今年參選市議員的劉林劍虹，是「對的人在對的時機，出現在對的地方。」

聯成公所顧問蕭貴源說，劉林劍虹在華人策劃協會(CPC)服務30多年，為婦女創造機會，為新移民提供幫助和職業培訓等，還為社區爭取到不少福利。

疫情期間不少耆老無法出門買菜，紐約崇正會副主席袁漢造說，居民在此期間經常看到劉林劍虹在社區穿梭，為長者送雜貨、免費餐點，也為小企業提供重新開業的工具包、協助餐館，並與非營利機構「Rethink Food NYC」合作，還發起「亮麗中國城」項目，吸引更多遊客重回華埠等，貢獻良多。

劉林劍虹則說，疫情讓社區受到很大打擊，也讓小商家、小房東為地稅問題感到苦惱，在發起「亮麗中國城」項目後，她將會繼續為華人社區達到「振興華埠」的目標；她還說，當選後辦公室的大門將為社區打開，與居民合作，真正幫助華埠、為社區做事。

劉林劍虹政見包括反對興建城區監獄、保留特殊高中入學考試(SHSAT)並擴大公校的資優課程、阻止大型開發商並投資新的可負擔住房和老人公寓、保障小企業並確保紐約復甦以人為本，將市民的福祉放在首位等。

劉林劍虹還獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、納德勒(Jerry Nadler)、梅隆尼(Carolyn Maloney)、孟昭文，和州眾議員牛毓琳等人的背書。

劉林劍虹(前排左三)29日在州參議員劉醇逸(前排左四)的陪同下，拜會美東聯成公所...
劉林劍虹(前排左三)29日在州參議員劉醇逸(前排左四)的陪同下，拜會美東聯成公所並獲得其背書。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 疫情 紐約

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