楊愛倫訪世報：為法拉盛爭權益

楊愛倫(中)在王張令瑜(右)、Simone Kanter(左)的陪同下造訪世界日報。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 第20選區市議員參選人楊愛倫(Ellen Young)29日拜訪世界日報 ，她表示，「決定參選是因為我認為法拉盛社區缺乏資源、經費和關注，我若當選，會針對社區的需求，盡全力維護和爭取法拉盛應有的權益。」

楊愛倫在其競選顧問王張令瑜、競選經理Simone Kanter陪同下到訪世界日報。楊愛倫表示，她支持紐約市特殊高中 入學考試(SHSAT)，「全市有八所特殊高中，其中兩所就在皇后區，但最常被提起的只有其中三所，我們應該提升另外五所特殊高中的水平，讓這八所高中都能吸引學生和家長」；她贊成精英教育，「因為各行各業都需要精英，而且需要從小培養。」

楊愛倫說，「我記得我女兒那時從法拉盛到布碌崙(布魯克林)科技高中，每天要轉多次公共交通，每天三、四個小時花在上下學的路上」，楊愛倫說，「我主張對申請本區特殊高中的學生加分，鼓勵學生就近入學，從而節省每天上下學的時間，當然所有政策的改變都會召開公聽會，了解社區的意見。」

楊愛倫表示，法拉盛市中心公車專用道是對法拉盛社區不公平的計畫，給法拉盛居民和商家都造成困難，她會全力爭取對計畫做調整，至少改為只在早、晚交通高峰時段實施。

她說，「我的執行能力、經驗、以往的成績等，讓我能夠勝任市議員，我了解社區的需要，會為法拉盛爭取應有的權益。」