我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長

記者顏潔恩／紐約報導
州參議員劉醇逸(左)背書市議員雷諾索(右)競選布碌崙區長。(記者顏潔恩/攝影)
州參議員劉醇逸(左)背書市議員雷諾索(右)競選布碌崙區長。(記者顏潔恩/攝影)

州參議員劉醇逸29日在布碌崙(布魯克林)8大道，背書市議員雷諾索(Antonio Reynoso)競選布碌崙區長。

雷諾索目前代表布魯克林布什維克(Bushwick)、Ridgewood、威廉斯堡的第34選區市議員，他在威廉斯堡土生土長，父母是多明尼加籍移民；他在2013年打敗政治老手羅佩茲(Vito Lopez)，今年屆滿將離任，他的政策也較為左傾，「希望用改革(progressive)、自由(liberal)的行動改變紐約市」。

劉醇逸29日表示，早在雷諾索為同僚辦公室服務時便結識，對方是重要的幕僚人才，幫助處理社區大小事務；不僅如此，他指出雷諾索對移民問題有很大關注，每次發言都很有影響力，「布魯克林是全市最大的區域，需要一個創新的領導者，帶來積極改變」。

雷諾索表示，雖布碌崙區長參選者之中沒有亞裔，不代表聲音就不會被聽見，他承諾聆聽當地人的需求，願為當地注入所需的資源和經費，「他們的問題，就是我的問題」；另外他也說當選後，會確保辦公室員工族裔多元化，包括聘請亞裔員工，加強與亞裔社區的聯繫。

針對特殊高中入學考試改革，雷諾索認為頻繁的溝通是解決問題的主要步驟，「我保持開放的心態，願意聆聽各式各樣的聲音」，他說良好的教育品質也是他的目標，希望和所有人共同朝這個方向前進；若當選，他也表示將頻密地造訪日落公園華社，身體力行支持當地華人美食、文化，也會在政策上助當地發展。

布碌崙區長民主黨初選除雷諾索外，還有其他強勁參選者，包括州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、市議員康立基(Robert Cornegy)等人，均獲得各自華裔支持者的擁護。

布碌崙 亞裔 布魯克林

上一則

法拉盛增3新冠檢測站 3天知結果

下一則

波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤

延伸閱讀

前亞裔實習生指控20年前性騷 斯靜格：兩情相悅

前亞裔實習生指控20年前性騷 斯靜格：兩情相悅
紐約州參眾議會將提案 要求公校提供亞美史課程

紐約州參眾議會將提案 要求公校提供亞美史課程
競選曼哈頓區長 霍曼獲劉醇逸背書

競選曼哈頓區長 霍曼獲劉醇逸背書
州眾議員金兌錫 表態力挺楊愛倫、崔榮準參選第20選區市議員

州眾議員金兌錫 表態力挺楊愛倫、崔榮準參選第20選區市議員
福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟

福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
吳女士老公在接種疫苗後第二天就送去醫院急症室。（吳女士提供）

打完疫苗次日 他心臟驟停6分鐘

2021-04-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略