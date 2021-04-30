劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長

州參議員劉醇逸(左)背書市議員雷諾索(右)競選布碌崙區長。(記者顏潔恩/攝影)

州參議員劉醇逸29日在布碌崙 (布魯克林 )8大道，背書市議員雷諾索(Antonio Reynoso)競選布碌崙區長。

雷諾索目前代表布魯克林布什維克(Bushwick)、Ridgewood、威廉斯堡的第34選區市議員，他在威廉斯堡土生土長，父母是多明尼加籍移民；他在2013年打敗政治老手羅佩茲(Vito Lopez)，今年屆滿將離任，他的政策也較為左傾，「希望用改革(progressive)、自由(liberal)的行動改變紐約市」。

劉醇逸29日表示，早在雷諾索為同僚辦公室服務時便結識，對方是重要的幕僚人才，幫助處理社區大小事務；不僅如此，他指出雷諾索對移民問題有很大關注，每次發言都很有影響力，「布魯克林是全市最大的區域，需要一個創新的領導者，帶來積極改變」。

雷諾索表示，雖布碌崙區長參選者之中沒有亞裔 ，不代表聲音就不會被聽見，他承諾聆聽當地人的需求，願為當地注入所需的資源和經費，「他們的問題，就是我的問題」；另外他也說當選後，會確保辦公室員工族裔多元化，包括聘請亞裔員工，加強與亞裔社區的聯繫。

針對特殊高中入學考試改革，雷諾索認為頻繁的溝通是解決問題的主要步驟，「我保持開放的心態，願意聆聽各式各樣的聲音」，他說良好的教育品質也是他的目標，希望和所有人共同朝這個方向前進；若當選，他也表示將頻密地造訪日落公園華社，身體力行支持當地華人美食、文化，也會在政策上助當地發展。

布碌崙區長民主黨初選除雷諾索外，還有其他強勁參選者，包括州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、市議員康立基(Robert Cornegy)等人，均獲得各自華裔支持者的擁護。