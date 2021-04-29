前亞裔實習生指控20年前性騷 斯靜格：兩情相悅

金吉恩指控市長參選人斯靜格20年前對其性騷擾，支持者呼籲斯靜格退選紐約市長並辭去市主計長。(美聯社)

紐約市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)27日遭到其前競選團隊亞裔成員金吉恩(Jean Kim，音譯)性騷 擾指控，她稱斯靜格20年前曾多次對她性騷擾，包括未徵求同意的親吻和撫摸；斯靜格28日表示，他支持所有性騷擾受害者站出來發聲，但稱金吉恩的指控不實。

金吉恩(左一)在律師陪同下，指控市長參選人斯靜格20年前對其性騷擾。(美聯社)

韓國裔的金吉恩28日在代表律師Patricia Pastor的陪同下，在曼哈頓 下城斯靜格辦公室樓前，表示自己2001年曾在斯靜格參加市公義維護人競選團隊中擔任無薪實習生，當時是由遭性侵 指控辭職的前州檢察長史樹德(Eric Schneiderman)介紹，加入斯靜格團隊，之後她還加入當時由斯靜格領導的Community Free Democrats俱樂部。

金吉恩稱，當年初選前不久的一晚，她正與斯靜格討論選舉問題，突然斯靜格在未徵得其同意之下，親吻了她的嘴唇，還用手撫摸她的腿，並將手伸進其內褲撫摸私處，她及時脫身。

金吉恩(右二)指控市長參選人斯靜格20年前對其性騷擾，包括未徵求同意的親吻和撫摸。(美聯社)

隨後斯靜格警告她不要將此事告訴任何人，金吉恩開始試圖躲避他；但斯靜格在之後見面時告訴她，可以幫她成為曼哈頓上西城的首位亞裔地區領袖，但前提是她必須證明自己的忠誠。

金吉恩還稱，斯靜格多次在搭乘出租車前往和離開競選活動時，將手放在她的大腿之間，甚至有一次問她「你為什麼不和我發生關係？」之後金吉恩退出Community Free Democrats俱樂部，並搬到上東城居住。

金吉恩表示，自己在那之後試圖忘掉過去的事情，也從沒說出這段經歷，因為她知道斯靜格的記仇本性，會摧毀她在政治圈的事業；但近月來她不斷在電視上看到斯靜格，聽他講如何保護女性權利，讓她感到惡心，因此決定說出遭遇，她要求斯靜格辭去市主計長一職，並退出市長選舉。

斯靜格當日下午在妻子陪伴下舉行記者會，表示金吉恩的指控不實，稱二人在上世紀1990年代末相識，金吉恩從1999年起就一直支持其競選，並為其競選捐款，她也並非無薪實習生，而是其競選團隊宣傳人員。

斯靜格28日表示，金吉恩的性騷擾指控不實，兩人當年是兩情相悅的約會關係。(美聯社)

斯靜格表示，對方指控事件發生時，二人正處於斷斷續續的約會期間，「她當年30歲，我41歲，我認為那是一段兩情相悅的關係，我從沒威脅過她，也沒做出任何她所指控的行為。」他說2010年自己與妻子結婚前，早已經結束與金吉恩的約會關係，不過二人仍是朋友，金吉恩仍支持他之後的曼哈頓區長和市主計長選舉。

斯靜格此前一直要求身陷性騷擾指控的州長葛謨(Andrew Cuomo)辭職，當被問及自己面臨指控是否也應辭職時，他稱葛謨深陷數起醜聞，自己的遭遇與其完全無法相比，且他強調指控不實，不會辭職。

州參議員劉醇逸、市長參選人多諾萬(Shaun Donovan)和賈西亞(Kathryn Garcia)都表示支持金吉恩勇敢說出遭遇，並要求斯靜格辭職及退出市長競選；楊安澤和妻子盧艾玲也表示，作為性騷擾和性侵受害者，他們明白站出來講述自己遭遇需要極大勇氣，他們相信金吉恩。

州眾議員牛毓琳、市長參選人亞當斯(Eric Adams)、威利(Maya Wiley)等則只是譴責所有形式的性侵和性騷擾，並未要求斯靜格辭職。