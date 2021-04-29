楊愛倫競選辦公室開放 協助辦選民登記

楊愛倫(前排右二)和支持者為競選辦公室開幕剪綵。(記者朱蕾╱攝影)

法拉盛 第20選區市議員參選人楊愛倫(Ellen Young)的競選辦公室於28日開放，將協助民眾登記選民、了解投票 制度、與選民交流等；楊愛倫說，競選辦公室設在法拉盛市中心，旨在方便服務選民。

楊愛倫的競選辦公室位於法拉盛39大道135-34號，她和支持者共同為辦公室的開放剪綵；楊愛倫表示，辦公室準備了中、英、韓三種版本的選民登記表，幫助和鼓勵盡可能多的亞裔 公民登記為選民，並參與投票；6月初選將採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，辦公室會宣導並讓選民了解此新投票方式，從而使他們的選票發揮最大作用。

針對仇恨亞裔犯罪激增，楊愛倫說，「我幫助日前在曼哈頓哈林區無端遭襲擊的拾荒華男馬耀泮的家屬做翻譯，讓我感到心碎，也回想起20年前，我就在做類似的工作，幫助很多外賣郎家庭；沒想到今天仇恨亞裔案件仍不斷出現，昨天我走在哈林區街頭時，很害怕，不斷回頭看是否有人在我後面」。

她的競選辦公室還向民眾提供處理和舉報仇恨犯罪的指導和法律諮詢，「我主張對仇恨犯罪不准假釋並嚴判；當民眾和警方對是否為仇恨犯罪意見不一致時，應交由獨立機構審理。」

楊愛倫的支持者、上海同鄉會董事局主席周允表示，「楊愛倫有能力、有經驗，相信她能為華人發聲、爭取權益。」