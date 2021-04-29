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楊安澤住房計畫 8年增建和保存25萬可負擔住房

記者金春香╱紐約報導
楊安澤發布住房計畫，要在八年內增建和保存25萬可負擔住房。（記者金春香╱攝影）
楊安澤發布住房計畫，要在八年內增建和保存25萬可負擔住房。（記者金春香╱攝影）

華裔市長參選人楊安澤28日宣布紐約市住房計畫，承諾若當選市長，將在八年內在全市五區內新增和保存25萬個可負擔房屋，進一步緩解紐約的貧困問題，為中低收入民眾提供可負擔住房。

楊安澤表示，需要改革現有的可負擔住屋政策，終止特殊利益集團造成的制度失靈狀態，他計畫八年內每年投入40億元用於全市住房計畫，資金部分來自聯邦預計每年向紐約市發放的紓困金，要在八年內新建和保留25萬套可負擔住房，需要每年提供約3萬套。

楊安澤說，這將是自前市長郭德華(Ed Koch)執政以來紐約市最大的可負擔住房工程；但從許多方面來說，他提出的計畫將面臨更多挑戰，因郭德華擔任市長的上世紀70年代末至80年代，紐約市的土地價格較低，且市府擁有大量房產。

為簡化新建可負擔住房程序，楊安澤提議廢除各選區市議員對新開發案的否決權，取消大部分新開發項目限制的停車要求，加速城市土地利用通過程序等。

此外他還提議將使用率較低的酒店和辦公樓宇改造為可負擔住宅樓，也會使用市府閒置的土地來建設住宅樓。

楊安澤表示，正由於自己沒有政府經驗，不會被官僚體制束縛，更能高效地推動全市可負擔住房的興建。

楊安澤還支持曼哈頓蘇荷區土地重畫(Soho Rezoning)，目前市長白思豪(Bill de Blasio)正在考慮該計畫，在這片愈發昂貴的社區保留現有平價屋，並新建3200套住宅，預留約800套永久平價屋單元。

楊安澤的計畫得到紐約州住房與社區重建廳(NYS Homes and Community Renewal)前廳長James Rubin的支持，稱許該計畫結合了宏偉目標和實操基礎。

紐約市 楊安澤 平價屋

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