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傾聽社區 王能訪福壽老人中心

記者朱蕾／紐約報導
福壽老人中心的華裔長者們歡迎王能(前排右三)的到來。(記者朱蕾/攝影)
福壽老人中心的華裔長者們歡迎王能(前排右三)的到來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛市議員參選人王能27日拜訪法拉盛的華策會福壽老人中心，並與支持者一起向老人中心捐贈口罩、消毒洗手液等防護用品；王能表示，新冠疫情期間，市議員參選人更需要深入社區，傾聽民意，了解民眾的困難和需要，才能勝任「民眾的代表」。

王能於1986年起任職福壽老人中心，2019年初卸任老人中心主任，他與中心的華裔長者們建立了深厚的友誼；27日中午，幾十名長者歡迎王能的到訪，並感謝他一直關心社區長者。

王能說，「今天的感覺就像回家，福壽老人中心是我為社區服務的起點，我也將這裡作為我社區傾聽之旅的開始，下任市議員必須是苦民所苦、知民所需，感謝華策會給我平台能夠服務社區，30多年裡我也學到很多，非常了解法拉盛年長者的需求、知道如何與長者相處。」

王能表示，法拉盛的居民中超過三成為55歲及以上者，他若當選市議員，將在辦公室成立專門服務年長者的工作小組，幫助有需要的長者申請退休金、生活補助金、糧食券、醫療補助等，旨在為長者解決實質的困難，他還會積極推動市府建設更多年長者公寓，幫助解決長者住房問題。

福壽老人中心執行委員會主席羅一玲表示，「王能主任在老人中心服務30餘年，他關心長者，深知老人需要什麼，很高興他參選法拉盛市議員，在更大的平台上繼續服務社區。」

王能和他的支持者此次給老人中心送來20餘箱口罩和洗手液，希望年長者們繼續注意防護，保持平安健康。

王能拜訪福壽老人中心。(記者朱蕾/攝影)
王能拜訪福壽老人中心。(記者朱蕾/攝影)

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