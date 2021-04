黃敏儀、多諾萬籲提供老人更多平價屋

黃敏儀(中)和多諾萬(右二)呼籲為全市長者提供更多平價住房和多語言服務。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)與市長參選人多諾萬(Shaun Donovan)27日在法拉盛 自助社區服務中心前,呼籲市府提供更多的年長者平價住房;多諾萬說,若當選市長,將出台「紐約年長者權利法案」;黃敏儀則提議提供更健全帶薪家事假,方便家庭成員照顧年長者。

多諾萬是聯邦住房及城市發展部前部長,他表示,紐約市的年長居民,特別是來自移民 社區的年長者,經常被忽視,年長者想住進平價屋困難重重;據統計,全市近三分之二的年長者在負擔住房的困難度,為所有年齡群體中最高;長者找到平價住房的平均時間是七年。

多諾萬說,他若當選市長,將出台「紐約年長者權利法案」(Bill of Rights for Elderly New York),作為市府機構針對年長者的指導方針,並要求市府各機構深入了解年長者的狀況和需求,並有針對性的解決;住房方面,紐約市需要投入更多,以滿足長者對平價住房的需要,並在住房服務等各方面提供多語言服務。

黃敏儀說,「我們需要全面解決年長者平價屋缺乏的問題,像自助社區服務中心這樣的組織符合社區的需求,爲獨居年長者提供平價住房和社會服務,紐約市需要更多類似組織,特別是法拉盛」。

參選法拉盛市議員的黃敏儀表示,全市94%的韓裔長者和92%的華裔長者的英語水平有限;39%的華裔長者和35%的韓裔長者沒有社會保障收入;法拉盛第20選區是移民長者最集中的選區之一,由於語言不通和退休後有限的收入,許多移民長者沒有辦法支付房租;「我們需要由多語言、了解不同文化的住房導航員組成的專業團隊,幫助這些居民獲得最合適的住房;並向服務弱勢群體的社區組織提供更多資金」。

黃敏儀還說,「許多年長者的臨時照顧者是家庭成員,他們為了照顧家人只能請假,因此我們需要一個更健全的帶薪家事假項目。」