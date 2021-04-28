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黃敏儀、多諾萬籲提供老人更多平價屋

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(中)和多諾萬(右二)呼籲為全市長者提供更多平價住房和多語言服務。(記者朱蕾/攝影)
黃敏儀(中)和多諾萬(右二)呼籲為全市長者提供更多平價住房和多語言服務。(記者朱蕾/攝影)

紐約市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)與市長參選人多諾萬(Shaun Donovan)27日在法拉盛自助社區服務中心前，呼籲市府提供更多的年長者平價住房；多諾萬說，若當選市長，將出台「紐約年長者權利法案」；黃敏儀則提議提供更健全帶薪家事假，方便家庭成員照顧年長者。

多諾萬是聯邦住房及城市發展部前部長，他表示，紐約市的年長居民，特別是來自移民社區的年長者，經常被忽視，年長者想住進平價屋困難重重；據統計，全市近三分之二的年長者在負擔住房的困難度，為所有年齡群體中最高；長者找到平價住房的平均時間是七年。

多諾萬說，他若當選市長，將出台「紐約年長者權利法案」(Bill of Rights for Elderly New York)，作為市府機構針對年長者的指導方針，並要求市府各機構深入了解年長者的狀況和需求，並有針對性的解決；住房方面，紐約市需要投入更多，以滿足長者對平價住房的需要，並在住房服務等各方面提供多語言服務。

黃敏儀說，「我們需要全面解決年長者平價屋缺乏的問題，像自助社區服務中心這樣的組織符合社區的需求，爲獨居年長者提供平價住房和社會服務，紐約市需要更多類似組織，特別是法拉盛」。

參選法拉盛市議員的黃敏儀表示，全市94%的韓裔長者和92%的華裔長者的英語水平有限；39%的華裔長者和35%的韓裔長者沒有社會保障收入；法拉盛第20選區是移民長者最集中的選區之一，由於語言不通和退休後有限的收入，許多移民長者沒有辦法支付房租；「我們需要由多語言、了解不同文化的住房導航員組成的專業團隊，幫助這些居民獲得最合適的住房；並向服務弱勢群體的社區組織提供更多資金」。

黃敏儀還說，「許多年長者的臨時照顧者是家庭成員，他們為了照顧家人只能請假，因此我們需要一個更健全的帶薪家事假項目。」

紐約市 法拉盛 移民

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