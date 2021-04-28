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紐約客談／ 能否糾正極左風潮？今年市長選舉見分曉

紐約客談

紐約政壇極左風潮近年來愈演愈烈，讓一些以往看似持中的民主黨政客趨之若鶩，紛紛夾帶私貨以圖更多選票；對錯暫且不論，華裔無疑是極左風潮的受害者，無論是特殊高中考試(SHSAT)、資優班存廢問題，還是城區監獄建案。

不過，極左風潮有望在今年市長選舉中得到糾正。目前市長參選人中，在多項民調中排名前四人選一般為華裔參選人楊安澤、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)和前白思豪助理、非裔女性威利(Maya Wiley)。

其中，排在前兩位的楊安澤和亞當斯，都不屬於極左派，可算是民主黨中的中間道路；二人的政見都比較親小商業，支持保留SHSAT，在公共安全的議題上也與極左的廢警主張不同，二人在華人社區的支持度都比較高。

另外兩人則有鮮明的極左色彩；斯靜格常年以進步派自居，近年來繼續左傾，他雖曾表態支持保留SHSAT，但參選市長以來為迎合極左基本盤，已改變立場支持廢除SHSAT；威利則更為明顯，曾任市府「學校多元化顧問小組」聯合組長的她，前年就表態要廢資優班。

從目前的民調看，極左已經感到局勢不利，正在加大力度攻擊楊安澤和亞當斯；此前楊安澤騎車活動被非裔嗆支持警察，日前又有所謂「400名亞太裔聯名信」，從極左的立場攻擊楊安澤。

好在今年的市長選舉將採用排序複選制，政見相似選民群體不必擔憂多個參選人分票的局面，因此這將是一次極左與中間道路對決的擂台。是極左繼續擴大政治版圖，還是回到中間道路，拭目以待。

紐約客談，每周二到六見報）

楊安澤 SHSAT 紐約客談

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