斯靜格電視競選廣告 擬在全紐約市新建200個遊樂場

斯靜格宣布在全市新建200個遊樂場計畫。（斯靜格競選團隊提供）

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)27日發布首個電視競選廣告，並提出在全市新建200個全新遊樂場和公園的政見，為民眾提供更多戶外休息和遊玩空間。

斯靜格本月初提出「夏天在紐約」(Summer in the City)政見，提供學生免費夏令營活動和輔導課程，協助家長和學生度過安全且具有教育意義的暑假，並追回疫情期間落下功課；27日他再宣布在全市新建200個遊樂場和公園計畫，保證每名紐約客都能步行到達住所附近的戶外空間，並會在這些遊樂場和公園內增建或修繕公廁。

斯靜格表示，綠色空間和戶外場所對民眾日常生活非常重要，且更多綠色空間也能更好對抗氣候暖化，他將保證在2025年前，每名紐約客都能從家裡步行到公園，讓有孩童的家庭能在幾分鐘內就到達遊樂場，並保證在2020年前每個遊樂場和公園內都有乾淨的公廁，目前全市1700個公園和遊樂場，只有40%有公廁。

斯靜格提出的政見還包括在住宅樓街道中間和街道盡頭、停車場之間的空地，以及其他可用空間建立新遊樂場，以及開放皇后區 、布碌崙 (布魯克林)和布朗士的部分學校操場，為社區孩童提供遊玩場所。

當前紐約市 有近150萬人無法步行到達公園，市內很多社區幾乎沒有任何公園，如布碌崙的弗萊布許(Flatbush)、中木(Midwood)，皇后區阿斯托利亞(Astoria)、艾姆赫斯特(Elmhurst)等地；斯靜格表示，該計畫預計花費3至4億元。

斯靜格當日發布首支電視競選廣告，主打其擁有豐富政府經驗，就任首日就開啟帶領紐約市恢復繁榮的能力。