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亞當斯選市長 布朗士區長背書

記者黃伊奕／紐約報導
小迪亞茲（右）背書亞當斯（左）競選市長。（亞當斯競選團隊提供）
小迪亞茲（右）背書亞當斯（左）競選市長。（亞當斯競選團隊提供）

正參選市長的布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)26日獲得布朗士區長小迪亞茲(Ruben Diaz Jr.)背書；小迪亞茲此前一度被認為是下屆市長的有力競爭者，他也在西語裔選民中有不小的影響力，此舉很可能為亞當斯爭取到大量西語裔選票，為他初選獲勝助一臂之力。

亞當斯26日上午在布朗士接受了小迪亞茲的背書，並盛讚迪亞茲是布朗士居民和紐約的西語裔傑出代表，也是紐約市最強大、有力的領導者之一，「我很榮幸能得到他的支持」。

小迪亞茲則表示，他和亞當斯來自不同的城區，但都有著同樣的目標，並且希望讓這座城市對所有人更加公平；他也表示，自己對做出背書的決定進行深思熟慮，過去和亞當斯討論多個議題後，肯定了亞當斯對這座城市的熱愛，並相信有他帶領紐約人繼續奮戰是正確的。

亞當斯和小迪亞茲過去曾在紐約州議會是同僚，迪亞茲在西語裔選民中有著不小的影響力，而西語裔過去通常占紐約市民主黨初選投票比例中的兩成；而小迪亞茲也一度被認為是今年紐約市長選舉中的熱門人選，但最終沒有參選。

楊安澤作為亞當斯的主要競爭對手之一，此前則獲得了西語裔市議員萬齊家的背書。

在當日的背書活動上，亞當斯也向那些因他的市警背景而反對他，認為他背叛有色人中社區的人進行反擊，表示非洲裔、西語裔以及新移民社區對如今社區治安的現狀更為擔憂。

亞當斯說，「我去參加社區會議，到訪政府樓，親耳聽到民眾的聲音；我不是根據社交媒體上的聲量，來制定我的競選廣告」；他說，社交媒體綁架了紐約人每天想說的話，普通人為了確保個人安全選擇了閉嘴，那些真正擔憂治安和不滿不斷上漲犯罪率的人沒有機會表達自己的想法。

紐約市 布朗士 布碌崙

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