醜聞纏身 葛謨重申不辭職： 什麼也沒做錯

面對醜聞，葛謨表示他「什麼也沒做錯」，並重申不會辭職。（州長辦公室提供）

仍深陷性騷擾、養老院疫情 醜聞的紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)在26日舉行的記者會上，再次表示「什麼也沒做錯」，稱各種針對他和州府的調查也將證明這一點，並重申不會辭職。

這是葛謨自去年12月以來首次允許記者在室外現場提問，雖然他此前曾表示不會再對性騷擾問題作出評論，但他在記者會上並未迴避相關問題；目前葛謨面臨多項調查，包括涉嫌性騷擾、掩蓋養老院疫情、利用公共資源出書等。

此前，葛謨曾對未能及時公開養老院疫情數字以及工作時可能對他人開不合適的玩笑而道歉，但他本次回答問題的態度明顯強硬起來。

當被問到性騷擾指控是否屬實，葛謨斷然否認；隨後他又被問到，如果州檢察長辦公室調查認為指控屬實，是否會辭職，葛謨表示，「調查報告不會認為指控屬實，因為我沒有做錯任何事。」

葛謨表示，那些指控他的人只是希望更多關注而已，還表示將女性安排在重要工作崗位讓他感到驕傲，並不後悔邀請女性員工到他辦公室協助工作。

他說，確實有州府員工協助新書出版，但這些都是員工自願的，「相反，你有找到哪個人說自己不是自願、是被逼幫我出書嗎？我只是沒有讓他們簽一份自願協議罷了。」

同時，他再次將養老院疫情的責任推給前川普政府，表示這是川普政府對民主黨州長的政治攻擊；但他並未提到州檢察長辦公室認為養老院死亡人數很有可能是州府掩蓋，而後來州府又更新了死亡數字。

葛謨說，「在我看來，養老院問題一直是一個政治話題，坦率地說，這件事是我和川普爭論誰該對新冠負責時開始的；我認為聯邦政府對疫情反應太慢，沒能正確防疫，而且還讓各州獨自防疫，這些也是去年大選的熱門話題。」