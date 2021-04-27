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曾用中國佬等歧視詞…進步派市議員參選人爆黑歷史

記者朱蕾／紐約報導
阿迪拉被爆曾用「中國佬」等種族歧視性詞彙。(取自阿迪拉推特)
阿迪拉被爆曾用「中國佬」等種族歧視性詞彙。(取自阿迪拉推特)

紐約市第30選區市議員參選人、自由派的阿迪拉(Juan D Ardila)將在6月民主黨初選中挑戰現任市議員霍頓(Robert Holden)，而阿迪拉十多年前在其社交媒體帳戶上對亞裔、同性戀、女性和猶太人發表貶義言論的貼文被爆出，曾使用「中國佬」(Chink)等詞，還在臉書(Facebook)的多個帖子中使用侮辱非洲裔的「N字」。

年僅27歲的阿迪拉被認為在政壇充滿希望，已得到多個進步政黨和工會的支持；但根據紐約郵報(NY Post)報導，阿迪拉在約十年前的一則發文中，稱菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)為「bumbass chink」；在與同伴討論歌手梅爾(John Mayer)時，也說出反對同性戀的言論；在他更年輕時，還說出諸如「bitch」、「c--t」等歧視女性的詞語；用「dumb polack」形容他的一個朋友，並說出「N字」(N-word)。

阿迪拉上周剛得到紐約市歷史最悠久的同性戀民主黨俱樂部「石牆民主黨俱樂部」(Stonewall Democrats)的背書，他之後在其推特上寫道，「我期待為一個更加公正和包容的城市而共同努力。得到你們的認可是我的榮幸。」

阿迪拉尚未對此事回應，據知情者表示，阿迪拉大約十天前開始清理自己的社交媒體帳戶或將一些發文設為「僅自己可見」。

市議會第30選區市包括皇后區瑞吉屋(Ridgewood)、格蘭岱(Glendale)、麥斯佩斯(Maspeth)、中村(Middle Village)等地，競選連任的民主黨市議員霍頓在2017年的黨內初選輸掉當時競選連任的市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)後，改為代表共和黨在普選中擊敗克勞莉；不過他一直是註冊民主黨員。

霍頓26日發文表示，「作為一生的民主黨人，當我看到我的初選對手阿迪拉使用惡劣的言語時，我感到震驚和悲傷，民主黨、市議會，以及紐約市，都沒有任何地方能容下阿迪拉在社交媒體上發布的那些種族主義、同性戀和厭惡女性的言論。」

「市議會和全市在很多問題上都有意見分歧和辯論的空間，但各種政治派別的紐約人必須團結一致，譴責阿迪拉仇恨的言論所表達的仇恨態度」，霍頓說，「我的配偶為亞裔，我直接了解種族主義態度造成的醜陋、恐懼和暴力；任何支持阿迪拉的人和團體都應立即撤回對他的支持。」

華人團體紐約同源會(CACAGNY)26日也譴責阿迪拉使用極具種族主義的「中國佬」和「黑鬼」，以及公然貶低猶太裔、女性、同性戀的行為；「一名公職參選人表現出如此明目張膽的性別歧視、種族主義和偏見是卑劣和令人恐懼的。正是這類仇恨言論導致仇恨行動、導致對亞裔和其他群體的攻擊。阿迪拉絕對不適合擔任民選官員。」

紐約市 民主黨 種族主義

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