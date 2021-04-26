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奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

李宗保、孫儀琳 支持布拉格參選曼哈頓地檢

記者和釗宇／紐約報導
孫儀琳表示，當年國寶銀行成為2008年金融危機後唯一一家遭到起訴的金融機構，都是拜萬斯的不公正起訴所賜。（記者和釗宇／攝影）
孫儀琳表示，當年國寶銀行成為2008年金融危機後唯一一家遭到起訴的金融機構，都是拜萬斯的不公正起訴所賜。（記者和釗宇／攝影）

松柏之家社區服務中心執行總監李宗保、曾任曼哈頓地檢助理檢察官的國寶銀行創始人孫啟誠三女兒孫儀琳等華裔社區人士25日在曼哈頓華埠集會，宣布支持布拉格(Alvin Bragg)競選曼哈頓地區檢察官；布拉格表示，若當選將致力於改善社區營商環境，並且將加大力度打擊針對亞裔仇恨犯罪，增進社區信任。

影音來源：記者和釗宇

現任曼哈頓地檢萬斯(Cy Vance)此前已決定不再連任，目前包括布拉格在內共有九人角逐這一位置，其中民主黨有八人；布拉格成長於曼哈頓哈林區，此前曾擔任紐約州第一副檢察長，曾參與起訴淫魔溫斯坦(Harvey Weinstein)及川普政府人口普查違規；他還曾擔任民權律師和紐約南區助理檢察官，目前為紐約法學院客座教授。

李宗保表示，華埠目前面臨很多問題，包括警察對商販過度執法以及針對亞裔的仇恨犯罪；他說，對亞裔仇恨犯罪應當走正當程序，增加起訴並提高效率，確保受害者的正義得到伸張。

曾任曼哈頓地檢萬斯的助理檢察官的孫儀琳表示，當年國寶銀行成為2008年金融危機後唯一一家遭到起訴的金融機構，都是拜萬斯的不公正起訴所賜，「萬斯背叛了我和我的家庭，違反了職業操守，傷害了華裔社區；儘管國寶銀行最終被判無罪，但這一切本可以不發生，這些都是不正義的；新任曼哈頓地區檢察官需糾正這一點，讓政治遠離司法，布拉格有足夠的經驗和正直的判斷，我呼籲大家支持他。」

布拉格表示，沒有人能凌駕於法律之上，他將確保平讓政治遠離司法，並讓執法力量不破壞營商環境；他還說，如果當選，他將加大力度打擊亞裔仇恨犯罪，如果亞裔民眾因各種原因不願上報亞裔仇恨犯罪，檢察官辦公室將與社區組織合作增加溝通，建立信任，自行挖掘可能的仇恨犯罪案件，確保執法部門負責到底。

布拉格表示，若當選將致力於改善社區營商環境，並且將加大力度打擊針對亞裔的仇恨犯罪...
布拉格表示，若當選將致力於改善社區營商環境，並且將加大力度打擊針對亞裔的仇恨犯罪，增進社區信任。（記者和釗宇／攝影）
李宗保(左三起)、孫儀琳等華裔社區人士支持布拉格參選曼哈頓檢察官。（記者和釗宇／...
李宗保(左三起)、孫儀琳等華裔社區人士支持布拉格參選曼哈頓檢察官。（記者和釗宇／攝影）
李宗保表示，華埠目前面臨很多問題，包括警察對商販過度執法以及針對亞裔的仇恨犯罪。...
李宗保表示，華埠目前面臨很多問題，包括警察對商販過度執法以及針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）

曼哈頓 亞裔 仇恨犯罪

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