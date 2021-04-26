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亞裔民主黨俱樂部等華人團體 為馬泰競選市議員背書

記者和釗宇／紐約報導
亞裔民主黨俱樂部副主席劉清華代表俱樂部背書馬泰。（記者和釗宇／攝影）
亞裔民主黨俱樂部副主席劉清華代表俱樂部背書馬泰。（記者和釗宇／攝影）

代表曼哈頓華埠的第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)及其支持者25日在曼哈頓華埠舉行造勢活動，宣布成立華人支持馬泰競選第一選區市議員委員會，紐約亞裔民主黨俱樂部也宣布背書馬泰；馬泰政治顧問黃華清表示，馬泰為社區服務多年，「我們不應區分種族和膚色，要選一個真正為選民服務的人民公僕。」

影音來源：記者和釗宇

同時擔任酒店華裔協會的黃華清說，他四年前就支持馬泰參選，儘管失敗，但四年以來馬泰一直在為社區服務，「他反對建監獄、保護工人權益、支持保留特殊高中考試(SHSAT)，這些都是華埠社區最關注的問題，所以我們要繼續支持馬泰。」

亞裔民主黨俱樂部副主席劉清華代表俱樂部背書馬泰；她說，「近幾年來租金不斷上漲、逼遷經常發生，許多社會服務遭到削減，小企業相繼倒閉導致工人失業，疫情讓這些問題更加嚴重；我們需要在市議會中積極發聲，捍衛社區居民和小企業的利益。」

華人職工會的曹錦明表示，三年前包厘街85號租戶面臨逼遷的時候，「馬泰在租戶最困難的時候幫助過我們，不管他是哪個族裔，我們都應該支持他。」

馬泰感謝社區人士和民眾的支持；他表示，「今天站在這裡的有餐館工人、酒店工人、醫生、律師、教師，我們每天都為了生計努力工作、服務社區，但不應該費勁力氣還得不到民選官員的關注、發出自己的聲音；所以我們要選一個傾聽民意的市議員，這就是我要做的事。」

馬泰2017年民主黨初選時，曾以200票的微弱劣勢敗給競選連任的陳倩雯；今年參選第一選區市議員競選激烈，參選人還包括陳倩雯辦公室幕僚長李金枝(Gigi Li)、州眾議員第64選區D區女性黨代表劉林劍虹(Jenny Low)、曾在多個亞裔組織服務過的李翠珊(Susan Lee)以及在教育議題上十分活躍的律師莫美倫(Maud Maron)等。

黃華清表示，馬泰為社區服務多年，「我們不應區分種族和膚色，要選一個真正為選民服務...
黃華清表示，馬泰為社區服務多年，「我們不應區分種族和膚色，要選一個真正為選民服務的人民公僕。」（記者和釗宇／攝影）
市議會第一選區參選人馬泰及其支持者25日在曼哈頓華埠舉行造勢活動。（記者和釗宇／...
市議會第一選區參選人馬泰及其支持者25日在曼哈頓華埠舉行造勢活動。（記者和釗宇／攝影）
馬泰（發言者）感謝社區人士和民眾的支持。（記者和釗宇／攝影）
馬泰（發言者）感謝社區人士和民眾的支持。（記者和釗宇／攝影）

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