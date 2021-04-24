林煜參選市議員 8大道拜票

林煜(左三)23日在其他商家的陪同下走訪8大道。(記者顏潔恩/攝影)

參選布碌崙(布魯克林)日落公園 第38選區市議員的林煜，23日在多名華裔 商家的陪同下，到8大道 華社拜票；他希望增加和社區的互動，鼓勵當地居民和商家積極參政，維護自身權益。

林煜是第38選區目前唯一的華裔參選人，也是日落公園首位福州子弟參選，獲得不少華人支持；林煜當日表示，之前也曾巡訪社區，但希望增加和居民的互動，接下來也會到西語裔社區拜訪，向友族介紹自己。

他表示，儘管在日落公園長大，但過去一直以居民的身分活動，就算認識幾個面孔，但不算真正熟悉；若當選後將努力為社區做事，他希望能透徹地了解到當地人的需求，像市府現行對餐館壽司米飯、燒臘等溫度的規定並不合理，讓中餐業者蒙受損失。

林煜說，很多政策並不了解傳統的餐館行業，若死板地要求某些食物達到一定高溫，會讓食物失去原有本質，變得不好吃；此類問題應擺到檯面上，讓美國在制定政策時更有包容性。

在多個華裔小商家的陪同下，林煜走訪了54街至62街之間的商店，他和團隊也呼籲民眾登記成為選民，通過積極參政、關心美國主流，才能在影響自身福利的議題上，有發聲和改變的實際權力；他舉出一些例子，像是交通燈設立在特定的街口、人民使用的網路和電話費用等，都跟政治有很大的關係，關注政治其實就是在關心生活。

他表示8大道人口飽和、過度擁擠，是當地最大、也最應改善的問題；他認為美容行業可往地下室或二樓發展，騰出更多的店面，這樣一來無證攤販轉向合法化，就可以考慮入駐店面；他也提出，為了解決交通壅堵，可以增設天橋或是停車場，讓8大道的街道情況獲得改善。