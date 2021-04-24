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萬齊家將卸任市議員 不背書任一參選人

記者顏潔恩／紐約報導
21日在背書楊安澤(右)的活動上，萬齊家(左)說不會背書任何第38選區市議員參選人。(記者顏潔恩/攝影)
21日在背書楊安澤(右)的活動上，萬齊家(左)說不會背書任何第38選區市議員參選人。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)今年任期滿後將告別該職，騰出的空位有七名競選，包括一名華裔；萬齊家21日表示，「所有參選人的政見都很好」，他無法抉擇，因而不會背書任一市議員參選人。

第38選區的選民華裔、西語裔移民參半，萬齊家即將卸任，有不少西語裔參選人角逐，包括熱門競爭者、日落公園第七社區委員會主席祖尼加(Ceasar Zuniga)、電商商人Erik Franke、波多黎各裔的阿維勒斯(Alexa Aviles)等人；華裔代表則有中國福建移民、政治新手林煜。

儘管萬齊家過去在多個場合中，都被看到他和祖尼加形影不離，但在這次競選中，萬齊家表明不會背書任何人。

21日在背書紐約市長華裔參選人楊安澤的活動上，萬齊家被問及第38選區市議員競爭激烈，是否有心儀參選人時表示，「大家的政見都很好」，也因而無法抉擇誰更好」，他說當初只有自己一人挑戰前市議員江莎樂(Sara Gonzalez)，現在則是很多人充滿熱誠，想為市議會獻一分力，「單憑那麼多人站出來競選，就足以令人興奮」。

華裔 日落公園 移民

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