感謝支持 市警工會背書王能、尹導

市警察工會22日背書王能(前排右三)與尹導(左三)。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 選舉今年新採用的排序複選制，使得一些團體和名人就同一職位同時背書兩名參選人；紐約市警察 工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)22日在法拉盛宣布，背書支持第20選區市議員參選人王能與尹導，感謝他們長期支持警察，並表示，仇恨亞裔犯罪頻發，相信兩人的政綱能抵抗仇恨風氣繼續蔓延。

市警察工會第一副主席普格里西(John Puglissi)表示，工會在背書民選官員參選人前，會先了解參選人對全市公共安全及警察的看法；他說，經了解，兩位市議員參選人的政見與工會一致，因此決定第一背書王能，第二背書尹導，「因今年採用排序複選投票 (Rank Choice Voting)，所以背書兩人」。

普格里西表示，日前仇恨亞裔犯罪日益增加，紐約市警在街頭、地鐵與其他公共場合盡力維護社區治安，但市府卻削減警局的經費，造成負面影響；他說，警察為市府工作，維護市民的安全，需要市議員為警方發聲，共同爭取權益。

王能對市警工會的背書表示感謝，他說，日後將憑藉多年來服務社區的經驗，為警局與當地民眾搭建交流的平台，建立一個更安全、宜居的社區；他當日再次發聲反對緬街公車專用道計畫，並表示若當選市議員，將與市交通局(DOT)溝通，取消這項計畫。

尹導表示，維護公共安全是他參選市議員的第一考量，他承諾與王能合作，改善法拉盛的治安；他感謝市警察工會的背書，並呼籲當地選民積極參加投票，在今年的排序複選投票中，選出五位最能代表他們聲音的參選人。

市警察工會會議秘書(PBA Recording Secretary)提里里(Dan Tirelli)、市警皇后區北區工會委員會成員薩拉米酮(Ray Salamone)與(拉波尼)Rob Laboni也參與當天的會議表示支持。